Auf den Spuren ehemaliger Nachbarn

Gescher

Junge Leute können in den Sommerferien eine unvergessliche Reise erleben. Vom 26. Juni bis 1. Juli 2022 wird eine Gedenkstättenfahrt nach Riga in Lettland angeboten. „Es besteht eine wichtige Verbindung zwischen Riga und Gescher“, erklärt Cordula Ostermann, Religionslehrerin an der Gesamtschule Gescher. Im Dezember 1941 deportierten die Nationalsozialisten 20 Menschen jüdischen Glaubens aus ihrer Heimat in Gescher nach Riga ins dortige Ghetto. Keiner von ihnen hat die Shoah überlebt. „In Gescher erinnern mehrere Orte an die jüdische Bevölkerung, an der Verlegung der Stolpersteine haben auch Schülerinnen und Schüler mitgewirkt“, sagt Dr. Hendrik Lange, der ebenfalls katholische Religionslehre an der Gesamtschule unterrichtet.