Auf den Spuren jüdischen Lebens

„Spuren jüdischen Lebens in Gescher“ erforschten jüngst 13 Schülerinnen und Schüler aus der Glockenstadt der Jahrgangsstufe 9 des Gymnasiums Nepomucenum Coesfeld. Im Rahmen der Projektwoche zum Thema „Antisemitismus“ versammelten sich in einem ersten Schritt 13 Jugendliche aus Gescher im Heimathaus, wo sie bei prasselndem Herdfeuer von Franz-Josef Menker (Heimatverein) und Hubert Effkemann (Riga-Komitee) mit den damaligen Lebensbedingungen der vier jüdischen Familien aus Gescher vertraut gemacht wurden. Dabei wurde bis zur Machtergreifung der Nazis 1933 das normale nachbarschaftliche Leben genauso thematisiert wie die spätere mehr und mehr zu beobachtende soziale Ausgrenzung, die ab der Reichspogromnacht 1938 den krassen und verstörenden wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Boykott nach sich zog, der letztlich zur Beendigung des jüdischen Lebens in Gescher durch die Zwangsausweisung nach Riga (Lettland) führte. Die Basis für diese Ausgrenzung, Verächtlichmachung und letztlich die Tötung der Juden war der verbreitete Rassenwahn in Nazi-Deutschland.

Gescheraner Schüler am Nepomucenum nehmen an Projektarbeit teil

Im Rahmen einer Intensivwoche zum Thema Antisemitismus am Nepomucenum haben sích Gescheraner Schüler mit dem jüdischen Leben in Gescher befasst. Im Heimathaus vermittelten Franz-Josef Menker und Hubert Effkemann aufschlussreiche Fakten über die damalige Zeit.

An Hand des NSDAP-Parteiprogramms wurde der tief verwurzelte damalige Antisemitismus in Deutschland erörtert und besprochen. Einige Parallelen zu heutigen politischen Forderungen wurden von den jungen Interessierten erkannt und erörtert. Die Fülle an Fakten, Hinweisen und Dokumenten konnten nach der Einweisung bei einem Stadtrundgang zu Orten, wo sich einst jüdisches Leben entfaltet hatte, vertieft und erläutert werden. Dabei verdeutlichen die 20 Stolpersteine an den ehemaligen Häusern der Juden, die Neugestaltung des jüdischen Friedhoftores, die Erinnerungs-Stelen an der Elionore-Stein-Straße sowie die noch vorhandene Bausubstanz an eine positive Erinnerungskultur an jüdisches Leben in Gescher, dessen Geschichte im Heimatbuch Nr. 6 aufgearbeitet und bis heute aufmerksam gepflegt wird.

Mit diesem reichhaltigen Grundwissen ausgestattet, vertieften sich die Gymnasiasten im Verlauf der Woche in einzelne Themenbereiche, die sie sich als Schwerpunkte gesetzt hatten. Dabei standen der Heimatverein und das Riga-Komitee weiterhin beratend zur Seite. So widmete sich eine Gruppe dem jüdischen Bestattungswesen, eine andere der Rolle der Ortspolizei bei der Ausgrenzung der Juden. Die dritte Gruppe fokussierte sich auf die antijüdischen Darstellungen auf dem Kreuzweg in der hiesigen Pankratius-Kirche und nicht zuletzt beschäftigte sich eine Forschungsgruppe allgemein mit den jüdischen Familien in Gescher. Wertvolle Hilfestellung leistete dabei die Stadtbücherei St. Pankratius, die entsprechende Literatur zusammengestellt und den jungen Engagierten bei ihrer Arbeit zur Verfügung gestellt hatte.

Ziel dieser intensiven Projektwoche ist es, Erkenntnisse der Gymnasiasten zum Thema Antisemitismus medial für eine interne Präsentation aufzuarbeiten und dadurch eine Basis für künftige weitere themenbezogene Projekte zur Verfügung zu haben sowie für nachfolgende Schülergenerationen als „Zweitzeugen“ zur Verfügung zu stehen.