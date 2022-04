Auf der Suche nach der DNA der Berkel

„Wir müssen gemeinsam eine Vision für die Berkel entwickeln“, machte Heinz Öhmann im Rathaus in Gescher deutlich. Als kommissarischer Vorsitzender der Stichting 3. Berkelcompagnie freute er sich, 73 Teilnehmer zur neunten Berkelkonferenz begrüßen zu können. Alle Akteure sollten an einem Strang ziehen, um der Berkelregion eine Identität zu verschaffen, die im kollektiven Gedächtnis verankert ist. Touristen und Einheimische könnten gleichermaßen davon profitieren.

Das machten die Referenten in ihren Vorträgen deutlich. Man solle den Tourismus in den Anliegerorten der Berkel, der „fließenden Verbindung zwischen Deutschland und den Niederlanden“, ökonomisch, ökologisch und im Bereich der Bildung stärken, betonte Dr. Michiel Flooren von der Hogeschool Saxion in Twente. Das Entwicklungspotenzial der Berkel für den grenzüberschreitenden Tourismus sei enorm. Dabei habe das sogenannte Storytelling einen hohen Stellenwert. Werte, Rituale, Lokalhelden und Symbole würden helfen, die Identität der Region zu schärfen. Die Plätze entlang der Berkel müssten sich als „unwiderstehliche Ausflugsziele“ präsentieren. Dabei dürfe kein Bereich unberücksichtigt bleiben: Kunst, Kultur, Erholung, Wellness, Sport, Unterhaltung, Media und Industrie.

Jana Ay, Geschäftsführerin vom Stadtmarketing Gescher, nannte im Namen der Städte Gescher, Stadtlohn, Vreden, Billerbeck und Coesfeld mehrere Beispiele einer gelungenen Vermarktung der Berkelregion. So gebe es mit dem Berkelsekt und Berkelkiesel auch einen neuen Berkel-Radwanderführer oder einen Flyer zu spirituellen Orten entlang der Berkel. Für die Berkel.Bed.Box, einen Fahrradcamper, gebe es bereits 20 feste Buchungen in diesem Jahr. Mehrere Veranstaltungen und Aktionen würden ebenfalls dazu beitragen, die Berkelregion attraktiv zu machen: unter anderem der Berkel-Run von Billerbeck nach Zutphen am 24. April, die Berkel-Bike-Tour von Stadtlohn nach Eibergen am 14. Mai, der Berkel-Sommer in Coesfeld, das Berkel-Festival in Stadtlohn, Berkel-Spaziergänge in Billerbeck oder Kanufahrten in Vreden.

„Wir als Touristiker müssen nichts, wir wollen etwas“, betonte Jan ten Have von Achterhoek Toerisme. Wie ein roter Faden würden sich Information und Inspiration durch Themenkampagnen, Regio-Koordinationsstellen, Route-Büro und Marketing (online und offline) ziehen. Es komme dabei auch darauf an, bei den verschiedenen Projekten Wirtschaftsunternehmen ins Boot zu holen, die vom Tourismus und Image der Region profitieren würden. Heinz Öhmann meinte: „Wir können uns von den Ideen in Achterhoek eine Scheibe abschneiden.“

Arjo van Es (Hogeschool Saxion) berichtete vom Projekt Berkelland, bei dem sich Studierende von Mai 2022 bis Juli 2023 auf die Suche nach der DNA der Berkel machen. Auf diese Weise erfahre das grenzüberschreitende Arbeiten eine wissenschaftliche Begleitung.

Thomas Bücking von der Stichting 3. Berkelcompagnie erinnerte daran, wie die Berkelkonferenzen in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer wieder dazu beigetragen hätten, dass sich die Orte und Akteure in der Berkelregion miteinander vernetzen. „Wir müssen dranbleiben“, sagte er im Hinblick auf die gemeinsame Identität. Daran müsse dringend auch die Jugend beteiligt werden. Als „Wächterin“ der wachsenden Verbindung der Menschen entlang der Berkel bezeichnete er die Skulptur „Die Badende“, die bereits 2000 Mal vertreten sei. Die nächste Berkelkonferenz findet 2024 statt. Der Tagungsort ist noch nicht festgelegt.