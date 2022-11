Auf die Emotionen kommt es an

Der kleine SV Gescher und der große BVB haben einiges gemeinsam: Beide Vereine setzen beim Umgang mit Fans und Mitgliedern auf Emotionen, um erfolgreich zu sein. Wie das bestmöglich funktioniert, erfuhren die Unterstützer des SV Gescher beim Sponsoren-Abend in den Räumen von HIMMEL technologies aus erster Hand: Carsten Cramer, Geschäftsführer und Marketingchef beim Fußballclub Borussia Dortmund, entführte sein Publikum in die Welt des BVB und gab Tipps zum „Emotional Branding“, wie es auch in Gescher angestrebt wird. Locker und eloquent machte der Gast-Redner deutlich, warum der BVB „mehr ist als ein Traditionsverein“ und wie es gelingt, dass sich so viele Menschen weltweit mit Schwarz-Gelb identifizieren.

„Unser Format kommt an“, konstatierte SV-Vorsitzender Markus Lammerding angesichts von 80 Sitzplätzen, von denen keiner frei blieb. Netzwerk-Treffen dieser Art werde der SV künftig regelmäßig veranstalten, um seinen Sponsoren etwas zu bieten. Mit einem kurzen Blick auf den Werdegang Cramers, der in Münster aufgewachsen ist, Jura studiert hat und bei Preußen Stadionsprecher war, kündigte Lammerding den Stargast des Abends an. Der sorgte sofort für Schmunzeln, als er seine Kindheitserinnerungen an die Region mit dem FSV Gescher verband. Dass es mittlerweile den fusionierten Verein SV gebe, habe er erst in Verbindung mit der jetzigen Einladung erfahren.

Es sei „geil, für den BVB zu arbeiten“, sagte Cramer. Vormittags habe er noch an der Vollversammlung der Bundesliga in Frankfurt teilgenommen, jetzt habe er als Referent in Gescher Kontakt zur Basis des Amateurfußballs. Er appellierte, sich auf allen Ebenen auf den eigentlichen Fußball zu konzentrieren, „auf die 90 Minuten, darum geht es“. Mit einem Imagefilm entführte Cramer das Publikum nach Dortmund, wo die „schwarz-gelbe Wand“ auf der Südtribüne ein weltweit bekanntes Fan-Phänomen sei. „Wir wollen wettbewerbsfähig sein und ambitioniert, aber nicht um jeden Preis“, hob Cramer auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Es gelte, die Strahlkraft des BVB kommerziell zu nutzen, aber mit Fingerspitzengefühl. „Wir haben keine Kunden, sondern Fans“, sagte Cramer. Das sei etwas Besonderes. 81 000 Zuschauer bei jedem Heimspiel, 55 000 Dauerkarten, 168 000 Mitglieder – diese Zahlen gebe es nur, weil die Marke BVB für Emotionen und Menschen stehe. Weltweit erreiche der Verein über digitale Plattformen mehr als 50 Millionen Personen – hier liege das wahre Wachstumspotenzial für die Zukunft. Cramer bekannte sich zur gesellschaftlichen Verantwortung des Vereins, der klare Kante gegen Rassismus, Antisemitismus und Intoleranz zeige. „Wir machen alles mit maximaler Leidenschaft“, so Cramer, das mache die Marke BVB glaubwürdig und erfolgreich.

Trotz kleiner Spitzen gegen den Revier-Nachbarn aus Gelsenkirchen: „Da bekomme sogar ich als Schalke-Fan Gänsehaut“, bekannte Lammerding. Er moderierte die folgende Podiumsdiskussion zum Thema Emotional Branding, bei der Philipp Perplies (Management d.velop) und die ITM-Mitarbeiterinnen Heike Steinbauer und Caroline Frankowsky Einblicke gaben, wie sie Marken schärfen und digitale Wege nutzen, um Menschen auch emotional zu erreichen. Das Publikum dankte allen Beteiligten mit viel Applaus.

Lammerding kündigte weitere Highlights für die SV-Sponsoren an, als nächstes die Messe „Sports meets Business“ am 11. Februar.