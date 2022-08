Auf Trommelreise quer durch Afrika

Sorgte die Corona-Pandemie zuletzt mit 143 Teilnehmern des Sommerleseclubs für einen Tiefpunkt, schnellte die Zahl der Lesefreudigen in diesem Jahr wieder auf 201 hoch. Somit hat die Zahl der Teams und der Einzelpersonen deutlich zugenommen. Ebenso erfreulich ist, dass der Schwerpunkt immer mehr bei den Kindern im Grundschulalter liegt. Für Büchereileiter Rüdiger Lerche und sein Team waren das absolut erfreuliche Ergebnisse. Nicht umsonst luden sie wieder zum Abschluss des Sommerleseclubs ins Haus der Begegnung ein, um Urkunden und insgesamt zehn Oskars zu vergeben.

Markus Hoffmeister war beim Abschluss des Sommerleseclubs zu Besuch und nahm die kleinen Leseratten mit auf eine Trommelreise quer durch Afrika. Auf ihrer Safari in Kenia begegnete die Gruppe vielen Tieren.

Doch bevor es soweit war und die Namen der Gewinner von der stellvertretenden Bürgermeisterin Beate Heimann und dem Büchereileiter preisgegeben wurden, erwartete die Besucher dieser Finalveranstaltung noch etwas ganz Besonderes: Markus Hoffmeister nahm sie mit auf eine Trommelreise quer durch Afrika. Jeder Besucher bekam eines der Musikinstrumente. Zu seinen Trommelanweisungen erzählte Hoffmeister eine Geschichte von der Reise dorthin, die er witzig und mit vielen Anekdoten präsentierte. „Wie kommt man nach Afrika?“, fragte er die Kinder. „Natürlich mit dem Flugzeug. Dazu braucht ihr einen Flugkapitän. Das bin ich, dazu muss ich meine Kapitänsmütze aufsetzen“, so Hoffmeister. In Kenia endlich gelandet, begegnete die Safari-Gruppe vielen Tieren. Täuschend echt machte Hoffmeister die Laute von Elefanten, Affen und Co. nach. Mit fettem „Trommelapplaus“ endete diese interaktive Reise nach Kenia.

Im Anschluss daran ergriffen Heimann und Lerche das Wort und verkündeten, wer einen der begehrten Oskars mit nach Hause nehmen durfte. Heimann freute sich besonders, dass im Team „Das Lesekränzchen“ ihre Enkel mitwirkten und einen Oskar für die kreativste Teamvorstellung in Empfang nehmen durften. Ebenso strahlte auch Dennis Huster (8 Jahre), der als fleißigster Leseheld für 32 gelesene Bücher und vier Hörbücher ausgezeichnet wurde. Die „Frittenbande“ erhielt den Oskar für die beste Fotorallye. Im roten T-Shirt mit blauem Käppi nahm das Team „Die Bücherknacker“ ihren Oskar entgegen für die konsequenteste Durchführung des Team-Mottos. Mit dem Sonderpreis „Vorbild“ wurde Mike Harmeling (20 Jahre) geehrt – mittlerweile sein dritter Oskar. Er hat zum zehnten Mal am Sommerleseclub teilgenommen.

Auch wenn nicht alle der vielen Teilnehmer mit einem Preis ausgezeichnet wurden – traurig musste niemand sein. Sandra Schmidt hatte mit ihren Töchtern (sieben, neun und zwölf Jahre) das Team „Schmidteinander“ gebildet. Sie nahmen zum ersten Mal teil. „Die beiden älteren Töchter haben sich mehr Hörbücher geholt. Mit der jüngsten Tochter habe ich zusammen Bücher ausgeliehen und gelesen“, umschrieb Schmidt die Schwerpunkte ihres Teams.