Austritte erreichen Rekordwert

„Schlimm“. Dieses Wort fällt Pfarrer Hendrik Wenning beim Blick auf die nackten Zahlen ein. Wie überall kehren auch in Gescher immer mehr Menschen der katholischen Kirche den Rücken. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Kirchengemeinde St. Pankratius und St. Marien 250 Austritte – ein Rekordwert. Im Jahr 2021 waren es 152 Austritte, davor „nur“ 72. Steuern sparen wegen höherer Lebenshaltungskosten, die seit Jahren schwelende Missbrauchsthematik, das seien sicherlich Auslöser für viele, die Kirche zu verlassen. Den eigentlichen Grund sieht Wenning aber in einer um sich greifenden „Glaubensmüdigkeit“. Das spiegele sich auch in den Besucherzahlen in den Gottesdiensten wider: Zwischen 600 und 700 Gläubige kommen samstags und sonntags zu allen Angeboten in Pankratius-Kirche und Antonius-Kapelle, vor Corona seien es deutlich mehr gewesen.

Nur schwarzsehen mag Wenning aber nicht. „Strukturell sind wir gut dabei“, sagt der Pfarrer. Er verweist auf die kirchliche Infrastruktur, die nach wie vor gut angenommen werde und ihren Stellenwert in Gescher habe. Dazu zählten Kindergärten, Bücherei, Jugendtreff, Altenwohnheim und auch das Sozialkaufhaus mit dem Babykorb. Auch andere Zahlen seien – nach den Abweichungen der beiden Corona-Jahre – vergleichsweise stabil. 85 Gescheraner sind im vergangenen Jahr getauft worden – in den Vorjahren waren es 93 und 98. Bei der Erstkommunion gab es 2022 einen Ausreißer nach unten (78), in diesem Jahr „sind es wieder über 100 Kinder“, sagt Wenning. Mit 89 Firmlingen 2022 liegt dieser Wert auf dem Niveau der Vorjahre. Bei den Trauungen (22) gab es einen deutlichen Anstieg, nachdem sich in den Corona-Jahren 2021/2020 nur fünf beziehungsweise zwei Paare kirchlich trauen ließen. Außerdem weist die Kirchenstatistik 130 Beerdigungen aus, das sind mehr als in den Vorjahren (2021: 114, 2020: 100).

Mit den Austritten und Sterbefällen schrumpft auch die Zahl der Katholiken im Ort. Zählte die Gemeinde 2020 noch 10 958 Mitglieder so waren es Ende 2022 nur noch 10 324. „Damit sind wir immer noch die mit Abstand größte religiöse Gruppe in Gescher“, stellt Wenning fest. Aber der Trend bei den Austritten sei eindeutig und habe sich zuletzt beschleunigt. Die wenigsten nutzten die Möglichkeit, vor dem Austritt mit dem Pastor zu sprechen. „Wir bekommen Post vom Amtsgericht und werden so informiert“, beschreibt Wenning den Regelfall. Übliche Praxis sei es, die Ausgetretenen noch einmal anzuschreiben, nach dem „Warum“ zu fragen und auf die Folgen hinzuweisen. Der Empfang der Sakramente sei für Ausgetretene nicht mehr möglich, man könne nicht mehr Tauf- oder Firmpate werden und werde üblicherweise auch nicht kirchlich beerdigt. Letzteres, so Wenning, habe er allerdings noch nie abgelehnt, wenn er von Angehörigen darum gebeten werde. Aus dem „inneren Kreis“ der Gemeinde, und das sei wiederum erfreulich, gebe es so gut wie keine Kirchenaustritte.

Wie mit der schrumpfenden Mitgliederzahl und weniger Gottesdienstbesuchern umzugehen ist? „Wir werden nicht das komplette volkskirchliche Angebot aufrechterhalten können“, sagt Pfarrer Wenning und verweist darauf, dass es bis dato noch ein breites liturgisches Angebot in der hiesigen Gemeinde gebe. Künftig hänge es auch von den Aktiven im Pfarreirat und anderen Gremien ab, was sie selber machen möchten und ob das dann bei anderen Interesse finde. „Die Angebote der Gemeinde werden projekthafter“, glaubt Wenning. Und wenn etwas nicht angenommen werde, müsse man auch den Mut haben, darauf zu verzichten. Es sei ein guter Weg, so Wenning, auf die eigenen Stärken zu schauen und darauf aufzubauen.

Dass weniger Menschen in die Kirche kommen, liegt in Gescher übrigens nicht daran, dass wegen der Energiekrise weniger geheizt wird. Hier habe die Gemeinde das Temperaturniveau der Vorjahre beibehalten.