Auszug mit Tipps vom Hunde-Profi

Schon zweimal hat im Haushalt von Sabrina Winnemöller am Schlesierring der absolute Ausnahmezustand geherrscht: Als ihre Dackelhündinnen in den Jahren 2019 und 2021 trächtig waren und die Geburt der Welpen bevorstand, drehte sich in der Familie alles um den tierischen Nachwuchs. „Da haben wir unser Wohnzimmer komplett umgebaut, und ich habe wochenlang hier unten geschlafen“, schmunzelt die Teckelzüchterin. Aus dem letzten Wurf stammt der kleine Fiete, ein Rüde, der jetzt gut elf Monate alt ist – und bald im Fernsehen zu sehen sein wird. Die neuen Besitzer, eine Familie in Bocholt, haben sich bei RTL erfolgreich für die Sendung „Die Welpen kommen“ mit dem bekannten TV-Hundetrainer Martin Rütter beworben. Ein Filmteam war seinerzeit bei Winnemöllers in Gescher und hat die Abholung von Fiete gefilmt. Ausgestrahlt wird die Sendung voraussichtlich am Sonntag (20.3.) ab 17.30 Uhr. „Wir sind total gespannt“, verrät die Gescheranerin.

Über die Jagd, ein Hobby ihres Mannes Jörg, ist Sabrina Winnemöller zur Hundezucht gekommen. Im Sommer 2015 hat die Mutter von fünf Kindern ihren Jagdschein gemacht, wenig später kam Rauhaardackel Frida ins Haus. „Die passt zu uns und hat in mir die Liebe zu Teckeln geweckt“, erzählt die 41-Jährige. Mit Bravour bestand Frida die jagdlichen Prüfungen. 2017 kam Hündin Anni hinzu – ab da befasste sich Sabrina Winnemöller intensiv mit dem Thema Zucht, trat dem Teckelklub Dorsten-Schermbeck bei und erhielt nach Fortbildung und Prüfung die Zulassung zur Zucht. Ihr Zwinger bekam die Bezeichnung „von der Knüllwald-Hütte“, benannt nach dem Knüllwald in Hessen, wo das Ehepaar auf Jagd geht. Im Mai 2019 war es so weit: Das Wohnzimmer verwandelte sich in eine Geburtsstation für Hunde, sechs süße Dackelwelpen kamen auf die Welt. „Die haben bei uns Familienanschluss von Anfang an und lernen sofort den häuslichen Alltag kennen“, schmunzelt die „Hunde-Mama“. Nach acht bis neun turbulenten Wochen sind die Welpen so groß, dass sie „ausziehen“ können. Ein emotionaler Moment: „Da fließen jedes mal Tränchen“, gesteht die Züchterin. Aber sie ist sehr darauf bedacht, die Welpen in gute Hände abzugeben und besteht auf persönliches Kennenlernen.

Eine Hündin namens Amsel aus dem ersten Wurf haben Winnemöllers behalten. Die ist wiederum am 1. April 2021 Mama von sechs wonnigen Welpen geworden. „Alle waren schon vor der Geburt vergeben“, erzählt die Züchterin. Ein Welpe aus diesem Wurf ist Fiete, der mit ganzem Namen „Baumann-Fiete von der Knüllwald Hütte“ heißt. Eine Bocholter Familie mit zwei Kindern erhielt die Zusage und schickte prompt ein Bewerbungsvideo zu RTL mit dem Ziel, an der TV-Doku „Die Welpen kommen“ teilzunehmen. Dabei werden die ersten Wochen im neuen Zuhause der jungen Hunde gefilmt, kommentiert von Hundetrainer Martin Rütter. „Wir waren überrascht und haben uns gefreut“, erzählt Sabrina Winnemöller.

RTL sei Ende Mai vergangenen Jahres mit einem Filmteam angerückt, um die Abholung von Fiete zu dokumentieren. Das war aufregend für alle Beteiligten: Manche Szene wurde mehrfach gedreht, von der Begrüßung an der Haustür bis zur Abfahrt der neuen Hundebesitzer Richtung Bocholt. „Wir sollten so tun, als wären keine Kameras dabei. Aber das ist leichter gesagt als getan“, so die Gescheranerin. Auch in Bocholt, wo sich Fiete bestens eingelebt hat, war RTL mehrfach zu Besuch und hat alles gefilmt. „Fiete ist ein aufgeweckter und lernwilliger Teckelrüde. Die Familie liebt ihn heiß und innig“, weiß Sabrina Winnemöller. Aber sie sei natürlich sehr gespannt, wie das im Filmbeitrag rüberkomme und welche Szenen tatsächlich gezeigt werden. Und natürlich auf die Kommentare von Hunde-Profi Rütter.

Der nächste Wurf im Hause Winnemöller ist übrigens längst geplant. Schon bald hat Hündin Amsel ein „Date“ mit einem Deckrüden. Und wenn alles gutgeht, tapsen Ende Mai oder Anfang Juni wieder süße Dackelwelpen durchs Wohnzimmer...