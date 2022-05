Autofahrer saust über die Mittelinsel

(ffg). Zu drei unwetterbedingten Einsätzen rückte die Feuerwehr am Donnerstag aus. Zudem ereignete sich ein Unfall auf der B 525 (Kreisverkehr).

Nicht nur das Unwetter bescherte der Feuerwehr Gescher viel Arbeit. Am Kreisverkehr B 525 beseitigten die Helfer ausgelaufenes Öl, nachdem ein Autofahrer über die Mittelinsel gefahren war.

Das Unwetter hatte zunächst mehrere Äste auf die Fahrbahn der Konrad-Adenauer Straße geweht. Die Feuerwehr konnte diese von Hand wegräumen. Im Anschluss wurde die Feuerwehr zu zwei umgekippten Bäumen in Tungerloh-Pröbsting gerufen, die sich unter Einsatz der Kettensäge beseitigen ließen. Zudem sollte durch den Löschzug Hochmoor ein Baum auf der Rekener Straße beseitigt werden, der aber nicht ausgemacht werden konnte, sodass die Kameraden nicht tätig werden mussten. Fast zeitgleich wurde die Feuerwehr zum Kreisverkehr B 525 gerufen. Dort war ein Pkw-Fahrer über die Mittelinsel gefahren und verletzte sich dabei. Am Auto wurde die Ölwanne beschädigt. Die Wehr sicherte den hinzugerufenen Rettungswagen ab und sperrte den Kreisverkehr ab, um das ausgelaufene Öl mit Bindemittel aufzunehmen. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.