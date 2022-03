Babykorb zieht ins Kaufhaus Nr. 10

Der Babykorb in Gescher hat in seiner wechselvollen Geschichte schon viele Veränderungen und Standortwechsel erlebt. Nun bahnt sich der nächste Umzug an: Voraussichtlich ab Frühsommer wird die Einrichtung, die sich in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Pankratius und St. Marien befindet, im Kaufhaus Nr. 10 am Kirchplatz untergebracht. „Beide Einrichtungen sind eng miteinander verbunden, das passt“, sagt Pfarrer Hendrik Wenning. Allerdings gibt es auch einen Wermutstropfen: Aus Platzgründen muss der Bücherbasar der evangelischen Kirche weichen. Alle Beteiligten hoffen, dass sich eine Ersatzlösung in der Innenstadt findet. „Wir brauchen etwa 100 Quadratmeter“, sagt Dr. Dieter Brendel und hofft auf entsprechende Angebote.

Die zentrale Botschaft formuliert Edeltraud Ening: „Beide Einrichtungen, Babykorb und Kaufhaus, sind wichtig für Gescher und bleiben erhalten.“ Das Sozialkaufhaus als gemeinsames Projekt der Kirchen befindet sich seit 2013 in den ehemaligen Räumen von Scharlau-Osterholt. Vor fünf Jahren nutzte der Babykorb die Gelegenheit, in das wenige Meter entfernte frühere Hense-Haus an der Armlandstraße zu ziehen. Auch das Bunte Haus war dort im Erdgeschoss untergebracht. Seitdem hat es schon Veränderungen gegeben – das Bunte Haus ist in den Treff 13 gezogen, stattdessen sind hier zwei Kindergartengruppen einquartiert worden. Nun läuft der Mietvertrag für die Babykorbfläche aus. „Es hat sich gezeigt, dass die Mietkosten an dieser Stelle nicht erwirtschaftet werden können“, so Pfarrer Wenning. Auch die bislang praktizierte Querfinanzierung durch das Kaufhaus Nr. 10 reiche nicht aus. „Außerdem wollen wir mit unseren Erlösen vorrangig soziale Zwecke und Gruppen unterstützen“, ergänzt Frau Ening. Vor diesem Hintergrund sei die Entscheidung gefallen, den Babykorb künftig im Kaufhaus Nr. 10 unterzubringen. Im Mai oder Juni soll der Umzug über die Bühne gehen.

Das passt aber nur, wenn der Bücherbasar der evangelischen Kirche auszieht. 100 Quadratmeter plus Kellerfläche nutzt das Team um Dr. Brendel für diesen Zweck. Weil die Babykorb-Lösung Vorrang hat, hofft er nun, dass sich für den Bücherbasar ein alternativer Standort in der Stadtmitte findet. Zumindest die Nebenkosten werde der Basar tragen können. Wer einen passenden Raum anbieten kann, möge sich bei Brendel unter Tel. 0160 - 90121215 melden. Die ehrenamtlich tätigen Frauen vom Kaufhaus hoffen, dass sie weiterhin auf die tatkräftige Hilfe des Bücherbasar-Teams zählen können. Rita Dingermann: „Wir werden euch vermissen.“

Für das Ansehen des Babykorbes sei der Standort in „normalen“ Geschäftsräumen von Vorteil, zieht Edeltraud Ening mit Blick auf die knapp fünfjährige Phase an der Armlandstraße ein positives Fazit. Breite Bevölkerungsteile nutzten die Möglichkeit, Sachen „rund ums Baby“ und Bekleidung für Kinder bis zwei Jahre für kleines Geld zu erwerben. Das gelte auch fürs Kaufhaus Nr. 10, wo gebrauchte Kleidung für Männer, Frauen und Kinder ab zwei Jahren, aber auch Schuhe, Bettwäsche und Spielzeug günstig verkauft werden. Dass diese caritativen Einrichtungen in Gescher auch in Zukunft unverzichtbar sind, davon sind die Ehrenamtlichen überzeugt. „Die Altersarmut nimmt zu“, hat Edeltraud Ening beobachtet. Und auch junge Familien seien durch die hohen Energie- und Lebensmittelpreise gebeutelt und immer öfter auf Unterstützung angewiesen.

7 Geöffnet sind Babykorb und Kaufhaus Nr. 10 (derzeit noch an getrennten Standorten) zu diesen Zeiten: mittwochs 14.30 - 17 Uhr, donnerstags 9.30 - 11.30 Uhr und jeden 1. Samstag im Montag von 9.30 bis 12 Uhr.