Bald wieder Leben im Erdgeschoss

Gescher

Für das Heinrich-Hörnemann-Haus, das seit einiger Zeit nicht mehr genutzt werden darf, zeichnet sich eine Zwischenlösung ab. Zumindest das Erdgeschoss könnte bald wieder belegt werden, sofern ein Nutzungsänderungsantrag durch den Kreis Borken genehmigt wird. Rund 36 000 Euro müsste die Stadt Gescher in die Hand nehmen, damit drei Büroräume und das verkleinerte Bienenmuseum hier zulässig sind. Mit den Vorschlägen befasst sich am heutigen Mittwoch der Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Umwelt (Sitzung ab 18 Uhr im Rathaus). Langfristig könnte es auf eine Kernsanierung des Gebäudes hinauslaufen, bei dem eine Barrierefreiheit mittels Aufzug für alle Geschosse angestrebt wird. Ein abgestimmtes Nutzungskonzept will die Verwaltung im September vorlegen.

Von Jürgen Schroer