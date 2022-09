Baumschutz mit Ausnahmen

Nach dem Motto „Besser als nichts“ hat auch die FDP im Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Umwelt am Mittwochabend den Regelungen zur Beseitigung städtischer Bäume sowie zu städtischen Ersatzpflanzungen zugestimmt. „Es ist sehr schade und bedauerlich, dass die Baumschutzsatzung nicht erfolgt ist und nur das jetzt noch davon übrig bleibt“, merkte Daniel Bierut von den Freien Demokraten dennoch an. Einstimmig hat der Fachausschuss die Regelungen zum Baumschutz final beschlossen.

Sie dienen dazu, „einheitlich, transparent und objektiv nachvollziehbar“ zu machen, „unter welchen Bedingungen städtische Bäume gefällt werden“ und in welchem Umfang Ersatzanpflanzungen zu erfolgen haben, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht. Städtische Bäume dürfen demnach nur mit drei Ausnahmen gefällt werden: bei Verstoß gegen Nachbarrecht, bei Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie wenn Bäume krank oder abgängig sind.

Sofern eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung von einem städtischen Baum ausgeht und das Fällen nicht verhindert werden kann, muss der Fachausschuss in der darauffolgenden Ausschusssitzung darüber berichten.

In ihren Mitteilungen kam Bürgermeisterin Anne Kortüm dem bereits zuvor und verwies auf die beiden Rotbuchen am Westerkamp am Zugang zum Museumshof. „Das Wurzelwerk ragt zu weit in das Fachwerkhaus hinein und es wird befürchtet, dass das Fachwerk Schaden nehmen kann“, sagte Kortüm. Die Stadt wolle noch einen Versuch vornehmen, dies zu verhindern. Ansonsten müssten die Rotbuchen leider weichen, bedauerte Kortüm, die eine ganze Liste mit Bäumen im Stadtgebiet per Beamer an die Wand werfen ließ. Auch die Kastanie auf dem Museumshof sei gefährdet. „Im Augenblick sind wir aber guter Hoffnung, dass sie erhalten bleiben kann“, betonte Kortüm, dass hier vorerst nicht eingegriffen werde. Dennoch hätte die Trockenheit im Sommer einige Schäden hinterlassen. Zudem sei an der Theodor-Fontane-Straße eine Platane angebohrt und vergiftet worden, führte Kortüm weiter aus.

Die Ersatzanpflanzungen für zu fällende Bäume richten sich nach dem Stammumfang, der in einem Meter Höhe gemessen wird. Bäume mit einem Stammdurchmesser von bis zu 15 Zentimetern werden im Verhältnis 1:1 ersetzt, bei einem Durchmesser von 16 bis 30 Zentimetern im Verhältnis 1:2, ab einem Durchmesser von über 30 Zentimetern im Verhältnis 1:3. Doch keine Regel ohne Ausnahme: Erkrankte oder aus anderen Gründen abgängige Bäume (beispielsweise aufgrund von Trockenheit) sollen an gleicher Stelle und in gleicher Anzahl ersetzt werden.

Außerdem weist die Stadt darauf hin, dass Baumfällungen, die wegen Bebauung nötig werden, bereits durch Kompensationsverpflichtungen abgegolten seien.