Bauzäune trennen 15 Wohneinheiten

Gescher

Ulrich Koller rückt den grauen Spind in die Lücke zwischen Stockbett und Kühlschrank. „So, fertig“, sagt der Hausmeister der Stadt Gescher und blickt in eine der Wohneinheiten, die in der Pankratius-Turnhalle entstanden sind. Vier Personen werden hier irgendwann in naher Zukunft wohnen und schlafen, sofern der Zustrom an Flüchtlingen anhält. „Noch kommen wir ohne Belegung der Turnhalle aus, aber das kann sich schnell ändern“, sagt Klaus Schnieder, Leiter des Gebäudemanagements im Rathaus. Die Pankratius-Turnhalle ist seit Oktober für den Schul- und Vereinssport gesperrt und wird als Flüchtlingsunterkunft hergerichtet. Bis zu 60 Personen sollen hier ein Obdach finden.

Von Jürgen Schroer