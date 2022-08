Bei Licht und Wärme wird gespart

(js). Auch im Rathaus Gescher stehen die Vorbereitungen auf die Wintermonate mit drohender Gasmangellage und Energiesparzwängen obenan. „Dieses Thema steht sehr im Fokus“, sagt Bürgermeisterin Anne Kortüm. In Absprache mit dem Kreis Borken und den anderen Städten und Gemeinden im Kreis werde festgelegt, wie ein Krisenmanagement in Bezug auf mögliche Szenarien aussehen könne. Dabei gehe es beispielsweise um die Anschaffung von Notstromaggregaten oder wie die Erreichbarkeit der Behörden und Hilfsorganisationen im Notfall sichergestellt werden kann. „Wir wollen uns auf Stadt- und Kreisebene gut aufstellen“, sagt Kortüm.

Fest steht, dass in allen Bereichen Energie eingespart werden soll, natürlich auch im Rathaus und in den städtischen Einrichtungen. Im Freibad beispielsweise ist die Beheizung des Schwimmerbeckens eingestellt worden – was viele gar nicht merken, weil die Sommersonne das Wasser immer noch stark aufheizt. Im Rathaus ist das Warmwasser abgestellt worden. Die Mitarbeiter sind angehalten worden, PCs und andere elektrische Geräte abends auszustellen – was in der Vergangenheit leider nicht immer praktiziert worden sei, so die Verwaltungschefin. Mit Beginn der Heizsaison soll die Temperatur in den Büros auf 19 Grad begrenzt werden, Heizlüfter sind untersagt. Auch die Außenbeleuchtung am Rathaus soll reduziert werden.

Bei der Innenbeleuchtung will die Bürgermeisterin prüfen lassen, ob ein Verzicht auf eine zentrale Schaltung Vorteile bringt. „Was in den Schulen möglich ist, müssen wir mit den Schulleitungen noch besprechen“, so Anne Kortüm. Vielleicht sei auch eine Art Wettbewerb denkbar, bei dem Einsparerfolge beim Energieverbrauch in städtischen Gebäuden belohnt werden.

Manchmal seien es die kleinen Dinge, die in Summe viel bewirkten. Gleichzeitig warnt die Bürgermeisterin davor, Sparmaßnahmen zu überziehen. „Unsere Leute müssen unter zumutbaren Bedingungen arbeiten können und sollen dabei nicht krank werden“, so Kortüm. Gas- und Stromverbräuche zu reduzieren sei wichtig, aber dabei müsse man das richtige Maß finden. Was Bürger und Bürgerinnen tun können, um weniger zu verbrauchen und die drastisch steigenden Energiekosten etwas abzufedern, ist einer Broschüre zu entnehmen, die kurzfristig auf der Stadt-Homepage www.gescher.de veröffentlicht werden soll.

Offen ist, wie hell die Glockenstadt in den Wochen vor Weihnachten erstrahlt. „Das müssen wir noch besprechen“, so Bürgermeisterin Anne Kortüm zum Thema Weihnachtsbeleuchtung. Die Gesellschafter der Stadtmarketing GmbH, zu denen auch die Stadt Gescher zählt, hatten sich ursprünglich eine optimierte Beleuchtung gewünscht, um die Attraktivität des Marktes zu steigern. Das war aber vor Ukraine-Krieg und Energiekrise...