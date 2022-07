Bei Thierys sind Hundebücher gefragt

Hundebücher stehen in der Familie Thiery hoch im Kurs. Die sind fast immer dabei, wenn sich die Geschwister Henning (9), Mats (7) und Emma (4) in der Stadtbücherei mit neuer Lektüre eindecken. „Wir wollen uns einen Hund zulegen und schauen uns diese Woche einen Welpen an“, verrät Mutter Anne Thiery. Ein Border-Collie-Mischling soll es sein. Aber die Kinder, die alle in unterschiedlichen Teams beim Sommerleseclub (SLC) mitmachen, haben noch mehr Interessen und finden immer passende Bücher oder Tonies. „Das macht Spaß“, findet Henning und freut sich, mit seinen Kumpels das Leselogbuch schön zu gestalten. Und dass die Ausleihe im Rahmen des SLC kostenlos ist, findet der Grundschüler auch klasse.

Büchereileiter Rüdiger Lerche stempelt die Logbücher der Geschwister (v.l.) Emma, Henning und Mats Thiery, die alle drei mit großer Begeisterung in verschiedenen Teams beim Sommerleseclub der Stadtbücherei mitmachen.

Büchereileiter Rüdiger Lerche kann sich noch gut an die Anfänge der Aktion im Jahr 2008 erinnern. „Der Sommerleseclub ist vom Start weg gut angenommen worden“, blickt er zurück. Damals war das Konzept noch ein anderes: Mitmachen konnten Schüler ab der fünften Klasse, die mindestens drei Bücher lesen mussten. Und bei der Rückgabe wurde der Inhalt abgefragt, bevor es einen Stempel gab. 2019 wurde das Konzept geändert – die neuen Spielregeln sind weniger starr, ermöglichen Teambildung, Kreativität und Kommunikation. Auf diese Weise sollten neue Zielgruppen angesprochen werden. Das kam gut an, bis Corona zwei Jahre in Folge die Durchführung erschwerte.

„Jetzt haben wir genau 200 Teilnehmer“, freut sich Lerche. 55 Teams und 40 Einzelleser („Lesehelden“) im Alter von 3 bis 75 Jahren haben sich angemeldet. Da zahlt sich aus, dass das Büchereiteam das SLC-Konzept vor den Ferien in allen Grundschulklassen vorgestellt hat. Familie Thiery ist durch eine Bekannte auf das Projekt aufmerksam gemacht worden und macht gerne mit. Regelmäßig sind die Kinder in der Stadtbücherei und decken sich mit Lese- und Hörfutter ein. Henning, der demnächst die vierte Klasse der Von-Galen-Schule besucht, bildet mit zwei Freunden das Team „Lese-Dinos“. Sein Bruder Mats gehört einem anderem Team an und interessiert sich vor allem für Trecker und Dinos. Den Kinohit „Jurassic Park“ würde der 7-Jährige gerne sehen, muss sich allerdings noch gedulden: „Dafür bist du noch zu jung“, bremst Mutter Anne. Ihre Tochter Emma hat es eher mit Pferden – auch dafür gibt es im Sommerleseclub passende Bilderbücher und Tonies.

Zählte früher nur Lesen, gibt es heute auch Stempel für die Teilnahme an Veranstaltungen im Rahmen des SLC. Eine davon war „Kochen mit Werner“: Zwölf Kinder haben gemeinsam ein Rezept überlegt, eingekauft und gekocht. „Am Ende gab’s Nudeln mit selbstgemachter Bolognese und Obstsalat an einem schön gedeckten Tisch“, berichtete Lerche. Es habe allen geschmeckt. Prima angekommen ist auch das Kopfkino – 15 Kinder hörten „Die drei ??? und der Kristallschädel“ und ließen es sich dabei mit Popcorn, Süßigkeiten und Getränken gutgehen. Außerdem hat das Büchereiteam einen Kreativtermin für die Gestaltung der Logbücher angeboten. Als nächstes stehen eine Vorlesestunde (siehe Meldung links) und eine Fotorallye am Montag (1. 8.) um 15.30 Uhr auf dem Programm.

Bis Samstag (13. 8.) müssen die Logbücher in der Bücherei abgegeben werden. Danach ist eine Jury aufgefordert, in zehn Kategorien Oscars zu vergeben. Die Verleihung findet am Samstag (27. 8.) ab 14 Uhr im Haus der Begegnung statt. Hier dürfen sich alle erfolgreichen SLC-Teilnehmer auf eine Trommelreise mit Markus Hoffmeister freuen.