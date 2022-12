Bei „Titus sucht dich“ ist jeder willkommen

Gescher

Jürgen und Katrin Siebelt sind schon jetzt dankbar. Für eine Hilfsbereitschaft, die alle Erwartungen übertrifft. Seit der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden ist, dass ihr Sohn Titus (2) an Leukämie leidet und auf einen passenden Stammzellspender angewiesen ist, bekommen sie von vielen Seiten Unterstützung. „Ein älterer Herr hat mich auf der Straße angesprochen und mir spontan 50 Euro für die DKMS in die Hand gedrückt“, berichtet Siebelt – und das sei nur ein Beispiel von vielen. Auch online schlägt die Aktion „Titus sucht dich“ Wellen und wird vielfach geteilt und verbreitet. Am Freitag (30. 12.) können Menschen ganz konkret was tun, um Titus oder anderen Erkrankten zu helfen: Am Feuerwehrgerätehaus in Gescher findet eine große Registrierungsaktion statt.

Von Jürgen Schroer