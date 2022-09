Bei WM in Thailand bis ins Halbfinale

Frankreich, Dubai, Japan, Italien, Israel, Türkei und jetzt Thailand – Julian Lammering ist mit seinen 18 Lenzen in den vergangenen drei Jahren schon viel herumgekommen in der Welt. Und immer ist der Rollstuhl-Basketballer mit Erfahrungen und Erfolgen im Gepäck heimgekehrt. „Für mich war es jetzt das erste offizielle internationale Turnier nach den Trainingslagern in der Türkei und in Israel“, sagt Julians drei Jahre jüngerer Bruder Maximilian, der ihn zur U23-Weltmeisterschaft nach Phuket begleitet hat – als Mitspieler wohlgemerkt. Und mit ihrem Team der deutschen U23-Nationalmannschaft haben es die Basketball-Brüder gleich bis ins Halbfinale geschafft. „Das war spannend, anstrengend, aber auch sehr cool!“, blickt Julian zurück.

Dabei habe sein Team sich gleich gegen die USA als erster Gruppengegner schwergetan. „Weil wir sie vorher noch nie spielen gesehen haben“, erklärt Julian. Trotzdem machte das deutsche Team den Sieg klar, gewann auch alle weiteren Vorrundenspiele und startete als Gruppenerster in die K.o.-Runde. Gegen Brasilien löste die Mannschaft schließlich sogar das Halbfinal-Ticket. Doch dann mussten sich die Deutschen gegen die Türkei geschlagen geben und verloren das Spiel um Platz 3 gegen Spanien. „Gegen die Türken konnten wir noch mithalten, aber Spanien war einfach besser“, nimmt es Julian sportlich, der wie sein jüngerer Bruder aufgrund einer genetischen Erkrankung auf den Rollstuhl angewiesen ist. An „Angstgegner“ Spanien war das deutsche Team auch bei der Europameisterschaft in Italien vor zwei Jahren im Finale gescheitert.

Trotzdem: Nach EM-Silber nun „Platz 4 der Weltrangliste – Ihr könnt stolz auf euch sein, Jungs“, wie es auf einem Fan-Plakat prangt, das ihr Großvater für die beiden Brüder als Willkommens-Gruß gestaltet hat. Überhaupt hatten die Nachbarn wieder für einen grandiosen Empfang der WM-Helden gesorgt. „Die hatten alles geschmückt, und dann flogen sogar Raketen“, strahlt Mutter Sandra Lammering und ihr Mann Frank fügt hinzu: „Die meisten hatten die Spiele auch auf YouTube verfolgt. Ich hatte mich gewundert, wie viele uns darauf angesprochen haben.“ Und natürlich waren auch die beiden Jungs von dem großen Bahnhof nach ihrer langen Reise begeistert.

Allzu viel von Land und Leuten gesehen haben Julian und Maximilian in Thailand jedoch nicht – zu eng getaktet waren Training und Spiele. „Teilweise waren nicht mal 24 Stunden dazwischen“, sagt Julian. An ein Erlebnis denkt der Sportler, der wie sein Bruder in der Ersten Bundesliga beim BBC Münsterland in Warendorf spielt, aber mit einem Schmunzeln zurück. „Wir hatten ein kleines Video zu einem Lied des Rappers ,Haftbefehl’ gedreht und es auf Instagram gepostet“, berichtet der 18-jährige Gesamtschüler. „Und dieses Video hat ,Haftbefehl’ dann auch auf seiner Seite gepostet und uns Glück gewünscht. Das war cool.“

Im deutschen Team war Maximilian mit 15 Jahren der Jüngste. Für den Zehntklässler ein umso größerer Erfolg, war er doch vor gut einem Jahr erst auf Empfehlung seines Bruders mit zum Training gekommen und dann in der Sportart durchgestartet. Viermal pro Woche trainieren die beiden in Warendorf, dazwischen Krafttraining zu Hause und am Wochenende Liga-Spiele. „Gut, dass du jetzt deinen Führerschein hast“, sagt Sandra Lammering lachend zu ihrem Ältesten.

Beide Brüder peilen langfristig die Teilnahme an den Paralympics an. „Wäre cool, wenn es 2024 in Paris schon klappt, ansonsten 2028 in L.A.“, blickt Julian voraus. Doch zunächst steht im kommenden Jahr für ihn noch ein weiteres Etappenziel auf dem Plan: das Abitur an der Gesamtschule Gescher.