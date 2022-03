Bereits 51 Ukrainer gemeldet

Viele Hilfsangebote gebe es aktuell aus der Bevölkerung im Hinblick auf den Zustrom von Geflüchteten aus der Ukraine, sagte Bürgermeisterin Anne Kortüm in der jüngsten Ratssitzung. Viele Gescheraner wollen Menschen aus der Ukraine aufnehmen.

Der Krieg in der Ukraine hat schon jetzt schreckliche Zerstörungen gebracht.

Dazu gebe es aktuell auch viele Anfragen bei der Stadt, was die Verpflichtungen und die Kostenübernahme betrifft. „Wir bieten Unterstützung von Seiten der Stadt an“, sagte die Bürgermeisterin. Die Stadt freue sich über das Engagement, warne aber davor, unvermittelt Menschen aus dem Krisengebiet abzuholen. „Geldspenden helfen aktuell auch sehr“, betonte Anne Kortüm.

Inzwischen bekomme die Stadt vermehrt Zuweisungen durch das Land Nordrhein-Westfalen. Bereits 51 Ukrainer seien in Gescher eingetroffen, elf weitere seien angekündigt, und 65 weitere Aufnahmen seien möglich. Dann seien die Kapazitäten erschöpft.

Die Turnhalle an der ehemaligen Don-Bosco-Hauptschule könne nicht reaktiviert werden, weil sie zwei Nachteile habe, wie die Bürgermeisterin auf Nachfrage von Wolfgang Brüggestrath (Grüne) mitteilte. Nach der Aufnahme von Geflüchteten aus Syrien seien die sanitären Anlagen wieder zurückgebaut worden. Außerdem gebe es dort keinen zweiten Fluchtweg.

Im Übrigen wolle die Stadt die Unterbringung der Schutzsuchenden in einer Turnhalle, die keinerlei Privatsphäre biete, vermeiden und nur noch als allerletzte Möglichkeit im Notfall ins Auge fassen.

Es habe bereits mehrere Wohnungsangebote von Immobilieneigentümern in Gescher gegeben, die gerne Ukrainer aufnehmen würden. „Wir begrüßen diese hohe Hilfsbereitschaft, wollen aber keine Zweiklassengesellschaft“, sagte die Bürgermeisterin mit Blick darauf, dass es in der Stadt noch weitere Geflüchtete anderer Herkunft gebe, die seit längerer Zeit dringend eine Wohnung benötigen würden und diese auch selbst bezahlen könnten. Vor diesem Hintergrund hielt es Wolfgang Brüggestrath für dringend notwendig, in Gescher Wohnraum für Geflüchtete mit Bleibeperspektive zu schaffen.

Die Stadtverwaltung sucht weiterhin freie Unterkunftsmöglichkeiten und hat hierfür eine Hotline (Tel. 02542/ 60 444) und eine zentrale Mail-Adresse (ukraine@gescher.de) eingerichtet.

Mit Stand 17. März 2022 haben sich im Kreis Borken bislang 977 ukrainische Kriegsflüchtlinge registrieren lassen. Bislang konnten kreisweit bereits 3119 Unterbringungsplätze geschaffen oder organisiert werden. Davon sind schon 1516 Plätze belegt. Die Kapazitäten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden belaufen sich auf 1577 Plätze (bereits belegt 1044) und von privater Seite auf 1542 Plätze (bereits belegt 472).

Eindringlich appelliert auch die Stadt Gescher an alle Neuankömmlinge aus der Ukraine, sich sofort registrieren zu lassen. Dies hat einen rechtlichen Hintergrund: Personen, die sich berechtigt als Schutzsuchende aus der Ukraine registrieren lassen, erhalten demnächst von der Ausländerbehörde des Kreises Borken eine bis zum 4. März 2024 gültige Aufenthaltserlaubnis.

Ab der Registrierung gibt es einen Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Verpflegung und gegebenenfalls Unterkunft) und die Erlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung.

Kriegsflüchtlinge, die sich nicht als Schutzsuchende aus der Ukraine registrieren lassen wollen, dürfen sich nach derzeitiger Rechtslage 90 Tage ohne Aufenthaltstitel legal in Deutschland aufhalten (gilt vom Zeitpunkt der Einreise an).