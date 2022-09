„Besonderer Raum für Begegnung“

Nachdem sich die Nachbarschaft Uhlenkamp/Stadtkamp seit Jahren für den Erhalt und die Aufwertung des Spielplatzes am Stadtkamp eingesetzt hat, wurde der traditionsreiche Ort im Sommer von der Stadt Gescher aufwändig renoviert. Dabei wurden die arg in die Jahre gekommenen Spielgeräte durch einen tollen Kletterturm mit Rutsche ersetzt sowie eine neue Hütte und ein Sandkasten mit weiteren Spielgeräten aufgestellt. Zuvor wurde der komplette Boden durch weißen Sand ersetzt. Seitdem erfreut der beliebte Spielplatz inmitten des Wohnquartiers zwischen Venneweg und August-Wessing-Straße wieder viele Kinder und Eltern aus dem Umfeld.

Darüber freuen sich besonders die Anlieger der Nachbarschaft Uhlenkamp/Stadtkamp, die sich deutlich verjüngt hat. Seit einigen Jahren nehmen wieder viele junge Familien mit derzeit 15 Kindern und Kleinkindern am bunten Nachbarschaftsleben teil und treffen sich gerne und regelmäßig auf dem zentralen Platz, mit dem jeder eigene Erinnerungen und Geschichten verbinden kann.

Aus Freude über den toll renovierten Platz luden jetzt die Nachbarn auch die umliegenden Nachbarschaften zu einem Quartiersfest mit feierlicher Spielplatzeröffnung ein. Dazu wurde ein Förderantrag im Rahmen des Programmes „2000 x 1000 Euro für nachbarschaftliches Engagement“ beim Land NRW gestellt und genehmigt. Mit dieser willkommenen Finanzspritze konnte ein tolles Fest für alle geplant werden, welches am Samstag stattfand. Auf und vor dem schön geschmückten Spielplatz gab es Spielangebote für die Kleinen, leckeren Kaffee vom mobilen „Café Kleines Glück“, selbstgebackenen Kuchen und Leckereien vom Grill.

Bei einer kurzen Eröffnungsrede berichtete Ansgar Höing von der Geschichte und Bedeutung des Platzes: „Die ersten Kinder, die hier gespielt haben, sind jetzt die Omas und Opas der Kinder, die heute hier im Sand buddeln“, berichtete der Nachbarschaftspräsident. „Generationen von Kindern und Jugendlichen haben hier schöne Zeiten verbracht. Früher wurde oft auf der Straße Ball gespielt und alle kamen abends zusammen und unterhielten sich. Auch wenn sich über die Jahre einiges verändert hat, ist der Platz immer ein Raum für Begegnung geblieben“, berichtete Höing. „Ich glaube, dass heute Orte wie dieser schöne Spielplatz wichtiger sind denn je. Es sind Räume, in denen sich unterschiedliche Kulturen begegnen können. Orte, an denen ganz selbstverständlich und spielerisch Annäherung und Verständigung gelingt. An diesen wichtigen Kulturräumen wird ganz jungen Menschen die Möglichkeit gegeben, wichtige Erfahrungen zu sammeln, die ihr ganzes Leben prägen können – und es sind Orte des Friedens. In diesem Sinne wünsche ich euch und uns allen weiterhin viel Freude an diesem schönen Ort, den wir jetzt feierlich eröffnen!“

Dann wurde symbolisch das rote Band am Spielplatzeingang zerschnitten und bis in den späten Abend gesellig weitergefeiert. Alle waren sich einig, dass dieses Quartiersfest eine tolle Aktion war, bei der man einfach mal die Menschen von nebenan etwas näher kennenlernen konnte.