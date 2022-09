Bestens versorgt und gut informiert

Bei der Beschilderung könnte noch etwas nachgebessert werden, meinten einige Besucher, die mit dem Auto gekommen waren. „Wir haben das als Fahrradtour geplant und ausgeschildert“, reagierte Jana Ay, Geschäftsführerin der Stadtmarketing Gescher GmbH, auf diesen Hinweis. Für viele Besucher war das Stadtmarketing in der Armlandstraße der Startpunkt. Hier gab es gegen eine kleine Schutzgebühr die Tourenkarte mit allen Infos. „In der Zeit unserer Öffnung haben wir 130 Tourenkarten verkauft, das ist spitze“, freute sich Ay.

Die gesamte Streckenlänge betrug rund 40 Kilometer. Jörg Reining war mit seiner Frau unterwegs. „Wir haben fast alle Glockenstadttouren mitgemacht. Nur einmal, als es geregnet hat, waren wir nicht dabei. Die meisten Stationen kennen wir. Hiernach fahren wir zum Hof Jebing und zu Beekes Melkhüttken, das ist neu für uns“, sagte Reining und genoss den Kaffee in Mia´s Backhaus.

Hof Jebing in Tungerloh-Capellen, Beekes Melkhüttken in Estern und Lanfers Melkschöppken in Tungerloh-Pröbsting nahmen zum ersten Mal an der Glockenstadttour teil. Johanna Jebing erklärte den vielen interessierten Besuchern, wie ihre Biogasanlage funktioniert. „Mit dem Biogas feuern wir die Motoren an. Sie produzieren Strom, den wir für unsere Wohnhäuser und für Haus Hall liefern. Der Überschuss fließt ins öffentliche Netz“, so Jebing. „Und was kommt da rein, bis es zu Biogas wird?“, fragte ein Besucher. „In den Behälter kommen 40 Prozent Gülle und der Rest Silomais. Sie vergären in den Behältern. Was hinten rauskommt, ist Gas. Wir arbeiten mit nachwachsendem Rohstoff, dem Futtermais. Den Menschen entziehen wir dadurch keine Nahrungsmittel“, stellte Jebing klar. Auch das war eine Botschaft, die mit Anerkennung und Lob von den Besuchern kommentiert wurde.

Karl-Heinz Hörnemann nahm mit seiner Familie das zweite Mal an der Glockenstadttour teil. „Es ist schön, unbekannte Orte zu entdecken. Deswegen waren wir jetzt auf dem Hof Jebing. Danach geht es zum Kaffee in Mia´s Backhaus. Anschließend lassen wir uns treiben und genießen das schöne Wetter“, so Hörnemann.

Für Kinder gab es auch einiges zu entdecken. An Mia’s Backhaus waren eine Hüpfburg, ein Hütchen-Wurf-Spiel und eine Nagelbank aufgebaut. Wer wollte, konnte das Maislabyrinth erkunden. An „Beekes Melkhüttken“ gab es neben kulinarischen Angeboten eine Strohburg, die Melkkuh und das Kinderschminken. Kulinarischer Anlaufpunkt war das Angelparadies in Hochmoor und – zur Abkühlung und Belebung – das Kneippbecken an der Hochmoorquelle. Weitere Stationen waren das Heimathaus in Hochmoor, die EGW in Estern, Brinkmann´s Hof in Harwick, das Glockenmuseum und der Stadtpark.