Betreuung an Ferientagen gesichert

Erwerbstätige Eltern kennen das Problem: Die Ferien ihrer schulpflichtigen Kinder sind mindestens doppelt so lang wie der eigene Urlaub. In Gescher gibt es seit 2021 eine Neukonzeption der Ferienbetreuung. Alle Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren können an (fast) allen Ferientagen in der Zeit von 7.30 bis 17 Uhr eine pädagogische Betreuung erhalten. Einzige Ausnahme sind die Weihnachtsferien, ansonsten gilt dieses Angebot in allen Schulferien und auch an den „Brückentagen“. Über den Sachstand informiert die Verwaltung im Ausschuss für Generationen, Familie, Bildung, Kultur und Sport (GFBKS), der am Mittwoch (15. 2.) um 18 Uhr tagt.

Sichergestellt wird die Betreuung der Kinder über die Offenen Ganztagsgrundschulen, wobei das Angebot für alle gilt, nicht nur für die OGGS-Kinder. Mit im Boot sind außerdem Schulen, Stadt und Jugendwerk. Die Anmeldungen werden über das Jugendwerk organisiert. Die Ganztagsgrundschulen in Gescher und Hochmoor teilen die Ferienwochen/-tage untereinander auf. Buchungen für das Gesamtjahr können regulär bis zum 20. Januar erfolgen. Sollten unterjährig Betreuungsbedarfe auftreten, können auch diese Kinder noch angenommen werden. Bislang sei dies immer gelungen, heißt es im Sachstandsbericht.

Unabhängig von Corona haben sich die Anmeldezahlen auf einem vergleichbaren Niveau eingependelt. In den Osterferien 2021 waren es 34 Kinder, im Folgejahr 30 und für das laufende Jahr (Stand Ende Januar) 42. Am größten ist der Betreuungsbedarf in den Sommerferien: 172 Kinder wurden 2021 betreut, dann waren es 147 und für Sommer 2023 sind 143 Kinder angemeldet worden. In den Herbstferien waren es im ersten Jahr 43 Kinder, dann 35. Für die Herbstferien 2023 liegen bis dato 42 Anmeldungen vor.

Am größten, so heißt es im Zwischenbericht, sei die Nachfrage in den ersten beiden Wochen der Sommerferien. 8 bis 13 Uhr habe sich als Kernzeit für die Halbtagsbetreuung herauskristallisiert, die Ganztagsbetreuung werde im Regelfall bis 15 Uhr in Anspruch genommen. Als schwierig habe sich anfangs die Integration der elf- und zwölfjährigen Kinder erwiesen, für diese Altersstufe gebe es aber inzwischen ein breites Angebot seitens der Vereine und der Gesamtschule. Im laufenden Jahr wollen alle Beteiligten in Gescher die Organisationsformen und Zuständigkeiten der Ferienbetreuung abschließend abstimmen, „damit das erfolgreich entwickelte Konzept dauerhaft bestehen kann“.