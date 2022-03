Bienenmuseum in der Warteschleife

(js/pd). Eigentlich wollte der Imkerverein in diesem Jahr so richtig durchstarten. Doch daraus wird nichts: Zum 1. März musste das Bienenmuseum seinen Betrieb – wie berichtet – bis auf Weiteres einstellen. Eine seit 25 Jahren fehlende Nutzungsgenehmigung für das Gebäude, vor allem aber massive Brandschutzmängel im Heinrich-Hörnemann-Haus lassen eine Öffnung nicht zu. Auch der ehemalige „Sitzungssaal“ im Obergeschoss, die Räume des Deutschen Glockenmuseums im Dachgeschoss sowie die „Backstube“ des Heimatvereins im Keller dürfen nicht mehr genutzt werden.

Bei den Imkern ist die Betroffenheit groß. Auch wenn der Renovierungsbedarf und die angestrebte Barrierefreiheit seit Jahren auf der Agenda gestanden hätten und schon vor zwei Jahren mit dem damaligen Bürgermeister über Ausweichmöglichkeiten gesprochen worden sei, so sei die jetzige Entscheidung doch sehr plötzlich gekommen. „Das war ein echter Schock“, sagt Klaus Kreyelkamp (87), Ehrenvorsitzender des Imkervereins, der sich seit 25 Jahren um sein „Lebenswerk“ Imkereimuseum kümmert. Es sei schwer zu ertragen, gerade jetzt schließen zu müssen, ohne konkrete Perspektive für einen Ersatzort.

Seit vier Jahren hat er sich zusammen mit Theo Heenen, dem Museumsbeauftragten des Imkervereins, und weiteren Helfern für die Modernisierung des Museums eingesetzt. Es wurde „entrümpelt“, etwa ein Drittel der Exponate wurde in einem privaten Depot eingelagert. Die neue Struktur hat in einer analog-digitalen Präsentationswand ihre erste Umsetzung gefunden. Diese wurde über das Berkel-Schlinge-Programm gefördert und konnte im November 2021 nach monatelanger Vorarbeit fertiggestellt werden. Bei ersten Besuchern habe sie sehr große Anerkennung gefunden.

„Die vorläufige Museumsschließung trifft uns mitten in einer Aufbruchsphase“, so Heenen. Er verweist auf den Stellenwert, den der Naturpark Hohe Mark dem Bienenmuseum in Gescher – in dieser Form in NRW einzigartig – beimisst. Gescher ist seit einigen Jahren Mitglied dieses Naturparks und gilt als dessen „nördliches Tor“. Unter den Voraussetzungen Barrierefreiheit und regelmäßige Öffnungszeiten seien hochinteressante Unterstützungsmöglichkeiten in Aussicht gestellt worden. Auch für das Stadtmarketing sei das Bienenmuseum ein wertvoller Baustein der Vermarktung, der nun wegfalle.

Wie soll es weitergehen? Die Imker hoffen auf eine Zwischenlösung für ihr Museum (siehe Kasten) und eine zukunftsweisende Dauerlösung. „Eine einfache Renovierung des Hörnemann-Hauses mit baldiger Wiedereröffnung ist nicht möglich“, sind sich Heenen und Kreyelkamp einig. Dafür seien die Mängel zu groß. Eine Kernsanierung sei erforderlich, aber auch eine Neubau-Vision mit Anbindung an das Glockenmuseum haben die Imker vor Augen. Heenen: „Mit dem Blick weit nach vorn könnte auch die Forderung aus den Kulturworkshops nach einem ,Haus der Vereine’ als kommunales Zentrum Wirklichkeit werden.“ Auch das Stadtmarketing ließe sich an diesem Standort unterbringen, was für erhebliche personelle Synergieeffekte bei der Museumsöffnung sorgen würde. All dies decke sich mit den Zielen des frisch verabschiedeten Kulturkonzeptes. Von Verwaltung und Politik erhoffen sich die Imker nun „eindeutige Positionierungen als Grundlage für eine zügige Planung“.