Bilder erzählen Weihnachtsgeschichte

Die Pfarrgemeinde St. Pankratius und St. Marien lädt zu den Weihnachtsgottesdiensten am kommenden Wochenende ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Gemeinde hat sich aufgrund der zu erwartenden hohen Besucherzahlen dazu entschlossen, folgende Messen unter Beachtung der 2G-Regel zu feiern: Heiligabend um 14.30 Uhr die Krippenandacht, um 16 Uhr die Familienmesse und um 18 Uhr die Festmesse sowie am 1. und 2. Weihnachtstag jeweils um 9.30 Uhr das Hochamt.

Zu diesen Messen wird am Eingang eine Kontrolle zur Einhaltung der 2G-Regel durchgeführt. Die Gottesdienstbesucher werden gebeten, ihre Nachweise bereit zu halten, um einen zügigen Ablauf zu gewährleisten. Kinder bis 15 Jahre fallen automatisch unter die 2G-Regel. Die anderen Gottesdienste (22 Uhr Christmette, 7.30 Uhr und 11 Uhr heilige Messe und 18 Uhr Vesper) können unter den üblichen Bedingungen – Abstand und Maskenpflicht – besucht werden. Pfarrer Hendrik Wenning bittet alle Gemeindemitglieder für diese Umsetzung um Verständnis, sie diene zum Schutz aller Gottesdienstbesucher.

7 Die Gottesdienste an den Feiertagen:

0 Heiligabend: Wortgottesdienste für Kleinkinder: Das Team des (Klein-)Kindergottesdienstes lädt dazu ein, gemeinsam eine kurze Andacht (15 bis 20 Minuten) zu halten. Die Weihnachtsgeschichte wird mit Bildern erzählt, Weihnachtslieder werden gesungen und das Friedenslicht von Bethlehem kann mit nach Hause genommen werden. Aufgrund der Corona-Lage findet die Andacht in der Kapelle von Haus Hall zu jeder halben Stunde statt (14 Uhr, 14.30 Uhr, 15 Uhr, 15.30 Uhr und 16 Uhr). Es gelten die 2G-Regel, die bekannten Abstandsregeln und Maskenpflicht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Familien sollen bitte Decken mitbringen, so die Organisatoren. Zur Krippenandacht sind um 14.30 Uhr Familien mit jüngeren Kinder in die Pankratius-Kirche eingeladen. Um 16 Uhr ist die traditionelle Familienmesse, die in diesem Jahr mit einem Schattenspiel vom kleinen Fuchs, der einem Stern folgt, gestaltet wird. Der geplante Wortgottesdienst um 17 Uhr in der Reithalle von Haus Hall musste leider coronabedingt abgesagt werden.

Zur feierlichen Festmesse um 18 Uhr wird herzlich eingeladen. Pandemiebedingt hat der Kirchenchor seine Proben eingestellt und kann somit leider auch an Weihnachten diesen Gottesdienst nicht mitgestalten.

In der Nacht von Heiligabend auf Weihnachten ab 22 Uhr findet die Christmette in der Pankratius-Kirche statt, hier feiern die Gläubigen die Geburt Jesu Christi.

0 1. Weihnachtstag:

Zu den Festmessen am 1. Weihnachtstag sind Gemeindemitglieder um 7.30 Uhr, 9.30 Uhr und 11 Uhr in die Pankratius-Kirche eingeladen. Die Weihnachtsvesper wird um 18 Uhr in der Pankratius-Kirche gefeiert.

0 2. Weihnachtstag:

Die heiligen Messen am 2. Weihnachtstag sind um 7.30 Uhr, 9.30 Uhr und 11 Uhr.