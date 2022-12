Bis 2030 viele Projekte in der Pipeline

Planer Dr. Frank Bröckling machte den Hochmooranern ein Kompliment: „Sie brennen für ihr Dorf“, sagte er bei der Ergebnispräsentation. Er rief noch einmal Meilensteine im DIEK-Prozess mit der Projektmesse im Oktober als Höhepunkt in Erinnerung und bedankte sich für das gute Miteinander. Sehenswertes Hochmoor und lebenswertes Hochmoor, das seien die Handlungsfelder, denen die einzelnen Projekte zugeordnet seien. Ein Dorfladen führt das Ranking der Bürgerwünsche an, gefolgt von einem Dorfgemeinschaftshaus, einem Raum für Vereine, Platz für Jugendliche und der Straßengestaltung „Grüne Mitte“. Viele weitere Projekte stehen auf der Agenda, vom Wasserspiel in der Dorfmitte über die Einführung einer Dorf-App bis zum Radweg Richtung Reken und einer Multifunktionssportfläche. Eine Ideenbox bietet weitere Ansätze, wie Hochmoor attraktiver werden kann. Einiges davon lasse sich in Eigeninitiative realisieren, anderes benötige Fördermittel. Bröckling zeigte die in Frage kommenden Förderoptionen auf und empfahl zur Verstetigung des Prozesses die Bildung einer „Koordinierungsgruppe“ aus Aktiven und Interessierten. Wie es weiter geht, soll am 2. Februar um 19 Uhr bei einem DIEK-Stammtisch im Haus Wübbeling besprochen werden. Hier soll der Sachstand beleuchtet werden und Bröckling will die aktuellen Fördermöglichkeiten aufzeigen. Ansprechpartner bei den Fördergebern sind im DIEK aufgeführt.

Aus dem Ausschuss gab es viel Lob für das Erreichte und den Appell von Daniel Bierut (FDP) an die Hochmooraner, sich auch künftig aktiv einzubringen. Das DIEK, so der Tenor, sei nämlich nicht abgeschlossen, sondern könne jederzeit durch neue Ideen erweitert werden. Die große Frage, die sich durch die Diskussion im Ausschuss zog, war die nach der konkreten Umsetzung von Vorhaben. „Wenn das Konzept im März vom Rat beschlossen ist, müssen wir wissen, wie wir mit den ersten Projekten starten“, meinte Reinhold Gertz (CDU). Auch Martin Schultewolter (CDU) hielt es für unabdingbar, „Akteure“ zu haben, die die Dinge vorantreiben.

Bröckling verwies auf den Stammtisch am 2. Februar – das sei eine gute Gelegenheit, das Procedere zu besprechen. Auch Reinhold Röhling (sachkundiger Bürger für die SPD) hatte Sorge, dass die Dinge ohne fachliche Begleitung im Sande verlaufen. Hier verwies der Planer auf bestehende Netzwerke und Ansprechpartner, etwa bei der Stadtverwaltung oder beim Regionalmanagement der Leader-Region. Markus Kretschmer (FDP) warf die Idee einer Vereinsgründung in den Raum, die aber noch nicht konkretisiert wurde. „Wir sollten einfach anfangen“, meinte Marc Jaziorski (SPD). Wolfgang Brüggestrath (Grüne) verwies darauf, dass im Haushalt 2023 40 000 Euro für erste DIEK-Maßnahmen eingeplant seien. Bei Vorhaben der Kirche im Dorfzentrum seien die Bürger früh zu beteiligen.