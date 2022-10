Bis zu 60 Menschen finden Obdach

Wenn in der kommenden Woche die Schule wieder anfängt, wird die Pankratius-Turnhalle nicht für den Schulsport zur Verfügung stehen. Auch Vereine können hier nicht wie gewohnt tätig werden: Die Halle an der Armlandstraße wird als Flüchtlingsunterkunft hergerichtet und voraussichtlich in naher Zukunft mit den ersten Personen belegt. „Die vorhandenen Kapazitäten sind erschöpft, die Turnhallen-Nutzung ist das letzte Mittel zur Unterbringung“, sagt die Erste Beigeordnete Kerstin Uphues. Aus der Ukraine, aber auch aus anderen Nationen verstärkt sich der Zustrom von Geflüchteten, sodass die Stadt Gescher – wie alle anderen Kommunen auch – mit weiteren Zuweisungen in den Wintermonaten rechnet. Die Stadt müsse sich auf den „worst case“ einstellen und richte auch die ehemalige Don-Bosco-Halle als Unterkunft her. Hier sei der Aufwand aber größer, weil beispielsweise noch ein zweiter Rettungsweg geschaffen werden müsse.

Insgesamt 254 Menschen befinden sich zurzeit in städtischem Obdach, neben Flüchtlingen auch SGB-II-Empfänger, die keine Wohnung finden. Von 186 Ukrainern, die sich in Gescher aufhalten, leben zurzeit 120 in diesen städtischen Unterkünften. Das ist laut Uphues aber nicht alles: 29 Flüchtlinge konnten private Wohnungen anmieten, 26 Personen leben in acht Gastfamilien. Außerdem seien 13 Betreuer, die mit beeinträchtigten Flüchtlingen aus der Ukraine gekommen seien, auf Haus Hall tätig.

Die Stadt Gescher sei dankbar für alle, die Immobilien zur Verfügung gestellt oder Menschen bei sich aufgenommen hätten, suche aber weiter nach geeigneten Miet- und Kaufobjekten. Ein vorhandenes Objekt müsse noch hergerichtet werden – wenn das belegt sei, bleibe nur die wenig befriedigende Turnhallen-Lösung. Hier sei die Wahl auf die Pankratius-Turnhalle gefallen, da hier Synergieeffekte mit Nachbargebäuden möglich seien und die Von-Galen-Schule schon durch die Belegung des „grünen Hauses“ betroffen sei. „Wir haben die Vereine vor einigen Tagen informiert“, so Uphues. Schulleiterin Birgit Knauer habe die Eltern der Schulkinder Anfang dieser Woche in Kenntnis gesetzt. Es werde Einschränkungen beim Sportunterricht geben, aber Ausweichmöglichkeiten in anderen städtischen Turnhallen würden geprüft. „Wir legen die Belegungspläne übereinander und schauen, was möglich ist“, so Kerstin Uphues im Gespräch mit unserer Zeitung. Das gelte auch für den Vereinssport.

Erste Arbeiten haben in der Turnhalle bereits stattgefunden. So wurde der Boden komplett mit OSB-Platten ausgelegt. „Alles andere haben wir bestellt“, sagt Klaus Schnieder, Leiter des Gebäudemanagements. 30 Etagenbetten für insgesamt 60 Personen sollen hier aufgebaut werden, als Abtrennung sind mit Folie verkleidete Bauzäune vorgesehen. Notausgang und Sanitäranlagen sind vorhanden. Die Verwaltung geht davon aus, dass der Kreis Borken diese Notunterkunft kurzfristig genehmigt, sodass bei Bedarf belegt werden kann.

Parallel will die Stadt die ehemalige Don-Bosco-Turnhalle am Borkener Damm herrichten, die schon früher als Flüchtlingsunterkunft gedient hat. Vereine, die dieses Gebäude bis dato als Lager nutzen durften, habe es inzwischen geräumt. Bis hier Menschen einquartiert werden können, dauert es aber noch, weil Sanitäranlagen erneuert werden müssen und ein zweiter Rettungsweg fehlt. Wenn die Don-Bosco-Halle zur Verfügung steht, könnte die Pankratius-Turnhalle eventuell „freigezogen“ werden. „Es sei denn, es kommen so viele Flüchtlinge, dass wir beide Hallen benötigen“, so Kerstin Uphues. Verlässliche Prognosen seien in diesen Zeiten nicht möglich. Sie bitte daher um Verständnis für diese Not-Maßnahmen. Sie hoffe, dass in Gescher trotz dieser schwierigen Situation weiterhin eine „Willkommenskultur“ gelebt werde.

Ideen, wie sich die Integration besonders von Flüchtlingskindern fördern lässt, will die Verwaltung am 26. Oktober im Ausschuss für Generationen, Familie, Bildung, Kultur und Sport (GFBKS) vorstellen.