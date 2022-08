„Großvater, kannst du mir noch eine Geschichte erzählen? – Bitte!“ Wie Generationen von Kindern wird auch der kleine Geist „Blinkie“ in der neuen Hörspielreihe der Bürgerstiftung Westmünsterland nicht müde, den sagenumwobenen Berichten seines Großvaters zu lauschen. Denn wenn Alcedo, gesprochen von dem Gescheraner Thomas Gärtner, zu erzählen beginnt, wird es spannend. So auch am vergangenen Freitag im Heimathaus Gescher.

Dieses hatte Autor Klaus Uhlenbrock am Nachmittag in ein Aufnahmestudio verwandelt, um mit den Mädchen und Jungen des Gescheraner Autorenteams die zweite Folge des dreiteiligen Hörspiels „Mit Blinkie durchs Berkeltal geistern“ zu produzieren. Eingeladen dazu hatte die Bürgerstiftung Westmünsterland in Zusammenarbeit mit der St.-Pankratius-Bücherei im Rahmen des NRW-Kulturrucksack-Programms 2022.

Wo sich üblicherweise Paare im Kreis ihrer Hochzeitsgesellschaften das Jawort geben, traten am Freitag neben Thomas Gärtner und Johanna Ebber (Blinkie) die Zehn- bis 14-Jährigen an die Mikrofone, die Uhlenbrock dort aufgebaut hatte. Mal zu zweit, dann wieder zu dritt oder zu viert sprachen sie ihre Dialoge ein. Einmal, zweimal, manchmal auch mehrmals. So lange, bis die Tonlage stimmte und kein Versprecher mehr das Kopfkino der Zuhörenden unterbrechen kann.

Die Geschichte mit dem Titel „Blinkie und der Ruf der Glocke“ hatten die Jugendlichen bei zwei vorangegangenen Treffen in der Bücherei mit Uhlenbrocks Unterstützung entwickelt. „Ziel der Hörspielreihe ist es, die zum Teil in Vergessenheit geratenen Sagen entlang der Berkel wieder in Erinnerung zu rufen“, berichtet Marita Rinke, Projektkoordinatorin der Bürgerstiftung Westmünsterland. Diese hat im Mai bereits die erste Hörspielroute im Kreis Borken entlang der Bocholter Aa eröffnet.

Die Jugendlichen erzählen in der „Blinkie“-Reihe die Sagen jedoch nicht nach. „Sie verpacken sie in eigene fantasievolle Geschichten“, erklärt Uhlenbrock. In der Gescheraner Folge sind es zwei Wanderarbeiter – Pierre alias Simon Jung und Bernadette (Martha Kopperberg) – aus dem französischen Colmar. Sie möchten im Siependorf Gescher ihre Fertigkeiten im Glockengießen verfeinern. Doch auf dem Weg verirren sie sich ins Moor und verfallen dem Fluch einer Hexe (Kati Roßkamp). Wie sie von diesem wieder erlöst werden und welche Rolle dabei die versunkene Burg Brockhusen spielt, werden Interessierte in Kürze erfahren können.

Denn die Bürgerstiftung Westmünsterland plant, auch die drei Hörspiele entlang der Berkel über QR-Codes an mehreren Stellen in Gescher, Stadtlohn und Vreden zu veröffentlichen. Details werden derzeit noch geplant, heißt es. Währenddessen wird Uhlenbrock in seinem Tonstudio in Altenberge die Gescheraner Aufnahmen schneiden und der Hörspiel-Folge den letzten Schliff verleihen. Die weiteren Rollen darin haben: Pippa Stienen (Philippa), Moritz Terhechte (Irrlicht), Leni Gärtner (Anna Krechting), Lucy Guhr (Schwester Maria) und Clara Janosch (Cousine Agnes).

Die Vredener Episode mit dem Titel „Blinkie und der feurige Schatz“ ist ebenfalls schon eingelesen. Für die Stadtlohner Folge, in deren Mittelpunkt Pilger auf dem Weg zur Hilgenberg Kapelle stehen werden, schreibt Uhlenbrock derzeit die Dialoge.

7 Weitere Infos zur Hörspiel-Reihe und den Projekten der Bürgerstiftung WML unter www.buergerstiftung-westmuensterland.de