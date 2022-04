Breite Mehrheit will Teilstandort

Gescher

Die politische Meinungsbildung in Gescher und Velen läuft in Richtung Teilstandort. Nachdem der Velener Schulausschuss dieses Modell gutgeheißen hatte, gab es am Mittwoch auch im hiesigen Ausschuss für Generationen eine breite Mehrheit für die Ausweitung der Gesamtschule Gescher auf sechs Züge ab dem Schuljahr 2023/2024. Zwei der sechs Züge sollen im Gebäude der Abraham-Frank-Sekundarschule in Velen angesiedelt sein. Die Oberstufe (Jahrgangsstufen 11 bis 13) würde ausschließlich am Hauptstandort in Gescher angeboten. Sollten auch die Räte in Velen und Gescher dieser Lösung zustimmen, müsste die erforderliche Genehmigung bei der Bezirksregierung Münster beantragt werden. „Diese regionale Lösung ist richtig und wird mittelfristig tragen“, stellte Schulleiter Bernhard Manemann-Kallabis fest. Für eine erfolgreiche Umsetzung sei allerdings die Unterstützung der Bezirksregierung dringend erforderlich.

Von Jürgen Schroer