Bücherei verleiht Oscars für Kreativität

Gescher

Die Zahl der Oscar-Preisträger in Gescher hat sich am Samstag durch die diesjährige Verleihung zum Abschluss des Sommerleseclubs sprunghaft erhöht. 115 von insgesamt 197 Teilnehmern aus 84 Teams nahmen in der Mensa der Gesamtschule an der Veranstaltung teil. „Das sind deutlich mehr als im letzten Jahr“, freute sich Büchereileiter Rüdiger Lerche, in dessen Bücherei St. Pankratius der Sommerleseclub erneut stattfand. 286 Teilnehmer in 128 Teams waren es noch 2019. Im letzten Jahr waren es nur noch 143 Teilnehmer in 62 Teams. Erstaunlich war auch die Zahl von 120 männlichen und nur 77 weiblichen Teilnehmern. Das war in den letzten beiden Jahren genau umgekehrt.

Von Elvira Meisel-Kemper