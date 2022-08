Bunter Event-Strauß bis Dezember

Die Sommerpause ist vorbei. Deutlich spürbar ist das im Stadtmarketingbüro an der Armlandstraße, wo die Telefone regelmäßig klingeln und die Fäden für eine Fülle an Veranstaltungen in den letzten vier Monaten des Jahres zusammenlaufen. „Wir planen für den Normalfall, ohne jegliche Corona-Einschränkungen“, sagt Geschäftsführerin Jana Ay. Von Glockenstadttour über Strohmarkt bis Weihnachtsmarkt, Gescheraner und Besucher von auswärts dürfen sich auf einen bunten Event-Strauß freuen.

7 Glockenstadttour: Eine 40 bis 50 Kilometer lange Tour rund um Gescher erwartet Fahrradfahrer am Sonntag (4. 9.), wobei Abkürzungen jederzeit möglich sind. „Bei schönem Wetter rechnen wir mit über 1000 Teilnehmern“, sagt Birgit Meyer. Zahlreiche Stationen laden zum Verweilen ein, verbunden mit Führungen und/oder kulinarischen Angeboten: Stadtpark, Glockenmuseum, EGW-Anlage in Estern, Beekes Melkhüttken, Brinkmann’s Hof, Mia’s Backhaus (mit Maislabyrinth) in Büren sowie Bauer Jebing in Tungerloh-Capellen, wo um 11, 13 und 15 Uhr Führungen an der Biogasanlage vorgesehen sind. Weitere Stationen befinden sich in Hochmoor am Heimathaus und im Angelparadies. Die Tourenkarten sind wenige Tage vorher gegen eine Schutzgebühr beim Stadtmarketing erhältlich.

7 Heimatshoppen: 22 Betriebe laden am 9./10. September zum Aktionswochenende ein. „Die Einzelhändler bilden Teams und entwickeln Aktionen“, verweist Birgit Meyer auf ein deutlich aufgewertetes Rahmenprogramm. Das Team Marienkäfer (Kortbus, Kösters, Hänser-Diehl) zum Beispiel fordert Kunden dazu auf, Marienkäfer im Schaufenster und in den Geschäften zu zählen – dem Gewinner winkt ein 75-Euro-Gutschein fürs Ristorante Gallo. Gewinnen können alle, die im gesamten Aktionszeitraum (bis 9. 10.) mindestens drei Stempel in den beteiligten Läden sammeln. Verlost werden 66 Zehn-Euro-Gutscheine und fünf 50-Euro-Cards, die in den Heimatshopper-Geschäften eingelöst werden können.

7 Strohmarkt: „Landwirtschaft zum Anfassen“ wird beim Strohmarkt am Sonntag (25. 9.) geboten. Von 11 bis 18 Uhr verwandelt sich die Innenstadt in eine bunte Meile mit heimischen Produkten vom Feld, Treckern, Hobbykunst, Cafeteria-Zelt der Landfrauen und vielen Imbiss- und Getränkeständen. Auf der Hofstraße findet wieder der beliebte Trödelmarkt statt. Hinzu kommen das Erntedankfest des Heimatvereins auf dem Museumshof, der gleichzeitig das 75-jährige Bestehen feiert, und der Tag der offenen Tür an der Pankratius-Schule.

7 Hochzeitsmesse: Am zweiten Sonntag im Oktober (9. 10.) findet die Hochzeitsmesse in der Kunsthalle statt. „Dort herrscht eine schöne Atmosphäre“, findet Jana Ay. Etwa 15 Aussteller zeigen hier von 10 bis 17 Uhr alles rund um das Thema Heiraten. Tickets sind schon über gescher.app erhältlich.

7 Weihnachtsmarkt: Am 26./27. November lädt Gescher zum Erlebnis-Weihnachtsmarkt ein. Hier haben die Gesellschafter der Stadtmarketing GmbH entschieden, am bewährten Konzept festzuhalten und die Attraktivität zu steigern, etwa durch mehr Hobbykunst-Aussteller. Wie angesichts der Energiekrise mit dem Thema Beleuchtung verfahren wird, ist noch offen. „Da läuft die Abstimmung mit dem Rathaus“, so Jana Ay.

7 Adventskalender: Gemütlichkeit ist angesagt, wenn sich das Heinrich-Hörnemann-Haus vom 30. 11. bis 23. 12. wieder in einen leuchtenden Adventskalender verwandelt und sich allabendlich ab 17 Uhr Jung und Alt zu Glühwein und Kakao auf dem Museumshof treffen und auf schöne Tombola-Gewinne hoffen. „Ein Selbstläufer“, sagt das Stadtmarketingteam. Wie im Vorjahr stehen Holzhütten bereit, wo Kindergärten und Schulen kleine Adventsprodukte verkaufen können.

7 Stiefelaktion: Seit 2008 gibt es die Stiefelaktion für Kindergartenkinder – 350 haben im vergangenen Jahr mitgemacht. Ab dem Nikolaustag stehen die gefüllten Stiefel, die von den Eltern vorher abgegeben werden, in den Schaufenstern der beteiligten Geschäfte. Falls Stiefel in den Betrieben im Gewerbegebiet zu finden sind, erhalten diese Eltern rechtzeitig einen Tipp vom Nikolaus. „Das erleichtert die Suche“, weiß Birgit Meyer.

7 Nikolausumzug: Last not least hofft das Stadtmarketing, dass der Umzug nach zwei Absagen in Folge am 5. Dezember wieder planmäßig über die Bühne geht. Kinder und Eltern begleiten die Kutsche mit Nikolaus und Ruprecht durch die Innenstadt zum Schulhof der Pankratius-Schule, wo es die begehrten Stutenkerle gibt.