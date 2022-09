Buntes Treiben nach zweijähriger Pause

Schon früh um 7 Uhr machten sich die Damen des Stadtmarketings ans Werk und schmückten die Laternen der Strohmarkt-Meile, die sich durch die ganze Innenstadt zog, mit Maiskolben. „Wir haben gut 100 Maiskolben angebunden“, berichtete Elke Würz vom Stadtmarketing. Das Wetter spielte ebenso mit, was Würz und ihre Kolleginnen Birgit Meyer und Jana Ay zusätzlich beruhigte. Es ist der erste Strohmarkt, der seit 2019 wieder stattfinden konnte. Alle vier Jahre liegt der Fokus auf der Landwirtschaft und den Landwirten. „Das haben sie toll gemacht. Seit Anfang Juni waren wir mit ihnen im Gespräch und dann wurde es immer größer“, so Meyer. Rund 70 Stände, darunter traditionell Kinderflohmarktstände, Anbieter von Waren oder Dienstleistungen sowie Vereine, lockten in die Glockenstadt. „Viele Hobbykünstler haben in der Coronazeit aufgehört. Diese Stände sind etwas weniger geworden“, schränkte Würz ein.

Die Landfrauen und die Landjugend Gescher hatten sich im Zentrum positioniert. Eine große Strohfigur mit herbstzeitlicher Dekoration war nicht umsonst weithin sichtbar. Die Landfrauen hatten eine Apfelpresse organisiert. Sie luden zum Probieren und zum Kaufen des Apfelsaftes ein. „Wir Landfrauen haben in den vergangenen zwei Wochen Obst gepflückt und es auf dem Hof Bitting in Tungerloh-Capellen kühl gelagert. Wir haben drei Tonnen Obst zum Pressen mitgebracht. In den ersten zwei Stunden haben wir schon 50 Gebinde a fünf Liter verkauft“, berichtete die Sprecherin der Landfrauen, Dorothee Bürger, stolz. Nach Abzug der Kosten wollen sie den Überschuss für einen guten Zweck spenden.

Bürgermeisterin Anne Kortüm schaute ebenso vorbei und probierte den Apfelsaft. Zusammen mit Ortslandwirt Bernhard Bronnert und Elke Böyer, Vorsitzende des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes Ortsverein Gescher, nahm sie den Strohmarkt schlendernd genau unter die Lupe. „Wir wollen den Besuchern die Landwirtschaft näher bringen“, so Bronnert. „Und wir wollen zeigen, wie die Landwirtschaft wirklich ist“, ergänzte Böyer.

Dazu gab es viele Möglichkeiten: Die Landjugend Gescher hatte viele Aktivitäten für Kinder aufgebaut. Das Cafe der Landfrauen war ebenso gut besucht. Große landwirtschaftliche Maschinen präsentierten die moderne Landwirtschaft. Dagegen wirkten alte Traktoren am Glockenmuseum, auf denen sogar kleine Kinder gern Platz nahmen, absolut veraltet.

An vielen Ständen ging der Erlös an karitative Einrichtungen. Einige Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Stadtlohn, die in Gescher wohnen, backten Waffeln für den guten Zweck. „Es macht Spaß und wir wollen Spenden sammeln für die Ukraine-Hilfe und die Lichtblicke“, berichtete der zehnjährige Anton. Genauso begeistert äußerte sich Reinhard Tempelmann als Besucher: „Ich bin positiv überrascht. Der hohe ehrenamtliche Aufwand, der hier betrieben wurde, ist absolut lobenswert.“