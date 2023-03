Buntes Wunschkonzert zur Mobilität

Die vielen bunten Punkte und Linien auf der Landkarte zeugen durchaus manchmal von bescheidenen Wünschen zu Mobilität und Aufenthaltsqualität, die sich mit wenig Aufwand umsetzen ließen. Zum Beispiel dieser: ein Mülleimer an der Sparkassen-Filiale in Hochmoor. Dann gibt es Forderungen wie die nach einer Reaktivierung der Bahnstrecke, für die man das ganz große Rad drehen müsste. Und schließlich sind da noch die bekannten Dauerbrenner, wie die Anregung, die Innenstadt zur autofreien Zone zu erklären – die dann entsprechend für Kontroversen sorgen. „Die Diskussion ist eröffnet“, freut sich Fachbereichsleiter Uwe Wißmann im Hinblick auf die Umfrage zum geplanten Mobilitätskonzept. 530 Fragebögen und 217 Anregungen auf der Online-Karte sind in den vergangenen zwei Wochen eingegangen (Stand Freitag, 16 Uhr). Noch bis zum 23. März läuft die Abstimmung.

Wichtig ist der Stadtverwaltung, dass sich so viele Bürger wie möglich beteiligen. Deswegen können Fragebogen und Karte auch analog im Rathaus ausgefüllt beziehungsweise mit Hinweisen versehen werden. „Die Möglichkeit wird bislang noch etwas stiefmütterlich genutzt“, sagt Wißmann. Erfahrungsgemäß gehe jedoch zum Ende der Abstimmung „die Kurve nach oben“.

„Wünsche können die Leute erst mal frei äußern“, sagt Frank Holtwick. „Wir wollen das auch gar nicht bewerten. Ausgewertet wird am Ende“, fügt der Verwaltungsmitarbeiter, der sich um die technische Umsetzung der Bürgerbefragung kümmert, hinzu. Die nts Ingenieurgesellschaft nimmt nach Ablauf der Umfrage die Auswertung vor. „Natürlich ist die Umfrage nicht repräsentativ“, schränkt Holtwick ein. „Und bei nicht eindeutigen Meinungen wird es schwierig.“ Wie eben bei der Erklärung der Innenstadt zur autofreien Zone. Gleich mehrfach wird dieser Punkt in verschiedenen Abwandlungen (ganze Innenstadt, nur Hauptstraße, nur am Wochenende, nur südliche Kirchenumfahrung) genannt. Ein Signal der Zustimmung geben hier bis Freitag 56 Bürger, 20 sind damit nicht einverstanden.

Neben Presseberichten wirbt die Stadtverwaltung auch über Social Media und mithilfe des Stadtmarketings für die Bürgerbefragung. „Über die Wirtschaftsförderung wollen wir auch noch die Unternehmen anschreiben“, sagt Klimaschutzmanager Christian Fleer. Denn die Beschäftigten hätten „ja vielleicht auch noch Gedanken dazu“. Schließlich soll die Umfrage nicht nur die Gescheraner, sondern auch die Pendler erreichen. Und auch, wer zum Einkaufen nach Gescher kommt und an der einen oder anderen Stelle Verbesserungspotenzial sieht, soll mit abstimmen. Alles natürlich ganz anonym, damit die Hemmschwelle so niedrig wie möglich ist. Und wer trotzdem nicht mitmachen möchte, der dürfe sich laut Fleer auch nicht beschweren, wenn es dann am Ende darum geht, welche Wünsche sich umsetzen lassen. 7 Der Online-Fragebogen und die Online-Karte sind unter www.gescher.de/umfragemobilitaet zu finden oder ganz einfach über den in der Zeitung abgedruckten QR-Code zu erreichen.