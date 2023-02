Bürger-App so gut wie vom Tisch

Die Einführung einer Bürger-App ist vorerst so gut wie vom Tisch. Das geht aus der Sitzungsvorlage zum Ausschuss für Bauen, Planen, Stadtentwicklung und Digitalisierung hervor, der am kommenden Mittwoch (22. 2.) um 18 Uhr im Rathaus tagt. Nur 542 Personen hatten sich an der anonymen Online-Umfrage beteiligt, die zwischen dem 7. Januar und 4. Februar durchgeführt wurde. Das entspricht gerade einmal vier Prozent der definierten Zielgruppe der 18- bis 80-jährigen Gescheraner. Zum Vergleich: An der Abstimmung über das Stadt-Logo hatten sich damals 2719 Bürger beteiligt. Immerhin: Rund 90 Prozent der Teilnehmer sind an einer Bürger-App interessiert – und die soll möglichst alles können.

Die App des Anbieters Munipolis nutzen bereits mehrere Städte. Für Gescher sind zwar Funktionen angelegt, aber nicht mit Informationen gefüttert. Das wird auch so schnell nicht passieren, wie nach der Befragung zur Bürger-App nun aus der Vorlage für den Digitalisierungsausschuss hervorgeht.

Ins Auge gefasst hatte die Stadtverwaltung den Anbieter Munipolis. „Aus unserer Sicht ist die App zur Bereitstellung der Informationen, die die Bürger erwarten, nicht ausreichend“, erklärt Helena Schlottbom von der Stadt Gescher auf Nachfrage unserer Zeitung. Dass die Bürger im Grunde von so einer App einen digitalen Allrounder erwarten – damit hatte die Digitalisierungsbeauftragte schon gerechnet. „Bevor wir uns für einen Anbieter entscheiden, muss aber auch der Gesetzgeber noch was tun“, sagt Schlottbom, „sonst kann es passieren, dass wir nach zwei Jahren schon wieder umswitchen müssen.“ Damit spricht die Verwaltungsmitarbeiterin vor allem die Erwartung an, künftig Leistungen des Bürgerbüros wie die Beantragung des Personalausweises auch online über die App erledigen zu können. „Und das ist rechtlich leider zurzeit noch nicht möglich“, bedauert Schlottbom.

An Informationen wünschen sich die Teilnehmer der Umfrage Meldungen aus Stadtverwaltung, Museen und Stadtmarketing (36,3 Prozent), Neuigkeiten des Stadtrates (32,3 Prozent) und Infos der freiwilligen Feuerwehr (23,9 Prozent). Was die teilnehmenden Bürger sonst noch von einer solchen App erwarten, wäre ein Abfallkalender mit Erinnerung (32,9 Prozent), die Einbindung von Warnsystemen zum Katastrophenschutz (31,2 Prozent), die Verknüpfung der städtischen Social-Media-Kanäle (18 Prozent), ein Wettermodul (14,3 Prozent) sowie weitere Funktionen wie die Einbindung von Meldungen unserer Zeitung und – mit einer überwältigenden Mehrheit (86 Prozent) – einen integrierten Veranstaltungskalender, der alle Termine der örtlichen Vereine und weiterer Organisationen enthält. Und da wird es knifflig. „Wir sind als öffentliche Einrichtung verpflichtet, diese externen Informationen dann alle zu prüfen. Und das können wir nicht leisten“, gibt Schlottbom zu bedenken.

Das Fazit aus Sicht der Stadtverwaltung folglich lautet, „dass unter Berücksichtigung des derzeitigen Digitalisierungsgrades und des geringen Teilnehmerkreises die Einführung einer Bürger-App zurzeit uneffektiv wäre“, wie es in der Sitzungsvorlage heißt.

Alternativ könnte sich die Stadt vorstellen, über einen sogenannten RSS-Feed Push-Nachrichten von ihrer Internetseite auf die Smartphones der Bürger zu schicken. Das wäre mit einmaligen Kosten von 595 Euro und einem jährlichen Betrag von 145 Euro verbunden – und damit deutlich günstiger als die App. Die schlüge einmalig mit 3000 und jährlich mit 7000 Euro zu Buche. Für den RSS-Feed der kommunalen Nachrichten müssten sich die Bürger allerdings einmalig registrieren – was wiederum für ein Viertel der Umfrage-Teilnehmer ein Hemmnis darstellt. „Ich bin gespannt, was im Ausschuss nun beschlossen wird“, blickt Schlottbom auf die öffentliche Sitzung am kommenden Mittwoch.