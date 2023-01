Bürger-App soll Mehrwert liefern

Die Stadt Gescher strebt die Einführung einer Bürger-App an. Was genau diese App aus Sicht der Nutzer können soll, möchte die Verwaltung in einer Online-Befragung herausfinden. Ab heute gelangen Interessierte über die Homepage der Stadt auf einen Fragebogen, der die wichtigsten Aspekte berücksichtigt. „Wir sind gespannt, wie die Resonanz ist und hoffen, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mitmachen“, sagt Helena Schlottbom, die Digitalisierungsbeauftragte der Stadt Gescher. Der Zeitaufwand sei gering: In weniger als fünf Minuten lasse sich der Fragenkatalog beantworten.

Mehrheitlich hat sich die Politik für die App des Anbieters „Munipolis“ entschieden, die kostenfrei auf Smartphones mit iOS- oder Android-Betriebssystem heruntergeladen werden kann. Die Möglichkeiten zur Ausgestaltung einer solchen App sind breit gefächert. Um Kosten- und Personalaufwand in Grenzen zu halten, sollen Schwerpunkte gesetzt werden. Welche genau, das soll die Online-Umfrage klären, die ab heute vier Wochen lang läuft (bis 4. 2.). Die Ergebnisse will die Verwaltung Ende Februar im Ausschuss für Bauen, Planen, Stadtentwicklung und Digitalisierung präsentieren.

Über den Link www.gescher.de/buergerapp oder nebenstehenden QR-Code lässt sich der Fragebogen aufrufen. Im ersten Teil geht es um die App als Informationsplattform. Bürger können sagen, ob sie sich aktuell bei städtischen Meldungen gut informiert fühlen, ob sie die Chayns-App des Stadtmarketings nutzen und welche Infos in einer Bürger-App dargestellt werden sollen. Im zweiten Teil geht es um Hinweise auf Events und einen gemeinsamen Veranstaltungskalender für Gescher und Hochmoor. Bürger können angeben, welche zusätzlichen Angebote eine solche App liefern soll, etwa den Abfallkalender mit Erinnerung, ein Wetter-Modul oder die Hinweise der Warn-App NINA. Auch die favorisierte Form der Bürgerbeteiligung (in Präsenz oder online) wird abgefragt. Die zentrale Frage lautet, ob man an einer Bürger-App interessiert ist oder sich auch ohne dieses digitale Instrument gut informiert fühlt. Möglich ist es ferner, sich in einer solchen App persönlich registrieren zu lassen und Push-Nachrichten von der Stadt Gescher zu bekommen, etwa zu Straßensperrungen oder aktuellen Veranstaltungen.

Sollte das Interesse an einer Bürger-App gering sein, müsste die Politik entscheiden, ob sie daran festhalten will. „Wir sind offen für jedes Ergebnis“, sagt Bürgermeisterin Anne Kortüm. 10 000 Euro stehen im Etat für die App-Einführung bereit. Für den Start wären auch Stadtmarketing und Museen Teil des Info-Angebotes. Die Einbindung weiterer Anbieter wäre möglich, würde für die einzurichtenden Schnittstellen aber zusätzliche Kosten verursachen, so Schlottbom. www.gescher.de/buergerapp