„Bürger fühlen sich gesehen“

Vielen Bürgern, die in den letzten Tagen ins Rathaus gekommen sind, dürfte es bereits aufgefallen sein: Der Empfang ist wieder besetzt. Hinter einer Glasfront stehen Andrea Burnecke und Dorothea Schlüter bereit, um Besuchern weiterzuhelfen und den richtigen Ansprechpartner in der Verwaltung zu vermitteln. „Das ist viel bürgerfreundlicher als vorher und kommt gut an“, hat Bürgermeisterin Anne Kortüm festgestellt. Auch das Bürgerbüro ist renoviert und umgestaltet worden. „Wir haben die Arbeitsplätze auf den aktuellen Stand gebracht und zum Beispiel mit höhenverstellbaren Schreibtischen ausgestattet“, erläutert Fachbereichsleiter Marius Tegeler. Neue Stellwände gewährleisten mehr Diskretion.

In den vergangenen Jahren war die Information und damit auch die Telefonzentrale im Rathaus nicht besetzt. Um Kosten zu sparen, wurde auf eine digitale Lösung gesetzt. Anrufer wurden per Bandansage aufgefordert, je nach Anliegen eine bestimmte Nummer zu wählen und wurden dann weiterverbunden. Das war oft wenig zielführend, weil am Ende der falsche Ansprechpartner am Draht war oder der richtige gerade nicht zu erreichen war. Oder Bürger sind durchs Rathaus geirrt, weil sie nicht wussten, wo sie hinmüssen. „Jetzt fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger wieder gesehen“, haben Andrea Burnecke und Dorothea Schlüter festgestellt. Sie beantworten Anrufe, vermitteln Ansprechpartner, händigen gängige Formulare aus und erklären, welche Unterlagen für den Besuch im Bürgerbüro benötigt werden, bevor hier unnötige Wartezeiten entstehen. Dafür ist eine zusätzliche Vollzeitstelle geschaffen worden, die hausintern besetzt worden ist.

Mit Umbaumaßnahmen ist der verbesserte Service vorbereitet worden. Vorher war der Empfang eine „enge Kemenate“, jetzt ist durch das Entfernen einer Wand Platz geschaffen worden. Die Front zum Foyer ist komplett verglast worden, sodass sich der Raum für die Mitarbeiterinnen auch warm halten lässt. Früher war alles offen und zugig, sodass oft ein zusätzlicher Heizlüfter eingesetzt werden musste. Nur die Beschriftung „Information“ fehlt noch.

Renoviert und umgestaltet wurde auch das Bürgerbüro. „Bodenbelag, Farbe, Mobiliar und Deko, alles ist neu“, erläutert Tegeler. Während der Renovierungsarbeiten sei der Dienstbetrieb weitgehend aufrecht erhalten worden. Auch der Eingangsbereich zum Bürgerbüro ist umgestaltet worden, sodass in einer Nische ein neues „Backoffice“ entstanden ist. „Das ist eine gute Rückzugsmöglichkeit für Hintergrundarbeiten ohne Publikumsverkehr“, erläutert Melanie Luters. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen seien sehr froh über die neue Ausstattung, insbesondere die höhenverstellbaren Tische, die auch Arbeiten im Stehen ermöglichen.

Bürgermeisterin Kortüm ist froh, dass der „Renovierungsstau“ in diesem publikumswirksamen Teil des Rathauses aufgelöst werden konnte. Das gilt auch für die Büroräume des Stadtarchivs, deren Renovierung zeitnah abgeschlossen werden soll.