Bürgervotum zu Wirtschaftswegen nötig

„Bürgerinnen und Bürger werden dann die Möglichkeit haben, das Konzept über das Online-Portal www.wirtschaftswegekonzept.de einzusehen und Anregungen und Stellungnahmen zu einzelnen Wegen direkt im Portal abzugeben“, heißt es in der Sitzungsvorlage zum Ausschuss. Dort sind auch zwei Karten einzusehen, die die Ist- und die Soll-Situation definieren. Die geplante Wegesituation sieht eine Einteilung in mehrere Kategorien von A bis I vor.

Im Anschluss an die Bürgerbeteiligung werden die Stellungnahmen gesichtet, bewertet „und das Wirtschaftswegekonzept gegebenenfalls dahingehend angepasst“, heißt es weiter. Das Fachbüro Ge-Komm GmbH wird außerdem eine Abschlussdokumentation zum Wirtschaftswegekonzept der Stadt Gescher erstellen.

Derweil haben die Verwaltung bereits ein erster Bürgerantrag und eine erste Beschwerde erreicht. Im bislang vom Rat am 25. Juni 2020 beschlossenen Wirtschaftswegekonzept hatte es Irritationen in Bezug auf den Birkhahnweg in Hochmoor gegeben, weil es nach Auffassung der Anlieger zwei Versionen gegeben habe. Dies bestätigt auch die Verwaltung in einer Stellungnahme und begründet die Anpassung damit, dass sich „noch kurzfristige Änderungen ergeben hatten“. Wegen dieser kurzfristigen Korrektur warf derselbe Antragsteller in einer Beschwerde der Stadt vor, sie habe das Konzept manipuliert und die Ausschussmitglieder getäuscht. Die Stadtverwaltung weist diese Vorwürfe jedoch zurück und verweist auf die eingeschaltete Kommunalaufsicht, die ebenfalls in ihrer Stellungnahme zum Ergebnis kommt, dass nichts zu beanstanden sei. Denn entgegen der Annahme des Beschwerdeführers seien die Ausschuss- und Ratsmitglieder vor der Abstimmung sehr wohl auf die Anpassung hingewiesen worden und sich daher bewusst gewesen, über welche Fassung des Konzepts sie abstimmten. Auch diese Beschwerde ist heute Thema in der öffentlichen Ausschusssitzung.