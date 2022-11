Café Ferres wird gut angenommen

(js). Viele Gescheraner und Auswärtige haben sich das gewünscht: ein Lokal, in dem man schön sitzen und Kaffee und Kuchen genießen kann. Genau das bietet das Café Ferres an der Hauskampstraße. „Es musste sich erst rumsprechen, aber mittlerweile wird unser Angebot gut angenommen, besonders am Wochenende“, freut sich Inhaberin Jessica Hemmer. Sie betreibt das Café und das benachbarte Restaurant zusammen mit Sadik Uzunkaya.

Möglich wurde diese Café-Eröffnung durch das Landesprogramm zur Stärkung der Innenstadt. Gut 300 000 Euro sind dafür nach Gescher geflossen. Kernpunkt ist die Anmietung von Leerständen durch die Stadt und die Weitervermietung zu vergünstigten Konditionen. „Ziel ist es natürlich, dass die Geschäftsidee trägt und nach Ablauf der Förderfrist Ende 2023 in ein reguläres Mietverhältnis mündet“, erläutert Heike Twyhues, Wirtschaftsförderin bei der Stadt Gescher. Neben Ferres ist über dieses Programm ein zweiter Mietvertrag abgeschlossen worden: In der ehemaligen Arztpraxis Diedrichs an der Hauptstraße ist das Kosmetikstudio der Post-Apotheke eingezogen. Twyhues hofft, dass sich weitere Leerstände durch ein erfolgreiches Zusammenspiel von Immobilieneigentümern, Betreibern und Stadt als Fördermittelgeber füllen lassen. Vorhandene Mittel, die nicht für Anmietungen verwendet werden können, sollen möglicherweise auf andere Weise der Innenstadt zugute kommen. „Etwa zur Aufwertung von Aufenthaltsflächen“, so Bürgermeisterin Anne Kortüm. Für diese Umwidmung der Mittel läuft der Antrag bei der Bezirksregierung.

Beim Café Ferres hat alles im Sinne des Förderprogrammes geklappt, nur der Starttermin hat sich verzögert. „Eigentlich wollten wir im Mai eröffnen“, so Sadik Uzunkaya. Aber die Dachsanierung und damit auch die Innenarbeiten hätten sich hingezogen, auch Handwerker seien immer schwieriger zu bekommen. So dauerte es bis zum Strohmarkt Ende September, bis die ersten Gäste im Café Ferres bewirtet wurden. Hier gibt es ein klassisches Kuchen- und Tortenangebot, sonntags auch frische Waffeln. „Das hat in Gescher gefehlt“, hat das Ferres-Team seitdem oft gehört, besonders von älteren Gästen. Geöffnet ist mittwochs bis sonntags von 14 bis 17 Uhr. In der nächsten Sommersaison, so Jessica Hemmer, sollen die Öffnungszeiten ausgeweitet werden. Das benachbarte Restaurant hatte sie im November 2020 eröffnet, mitten im Lockdown, und läuft mittlerweile sehr gut.

7 Das Förderprogramm „Stärkung Innenstadt“ hat eine Laufzeit bis Ende 2023. Wer sich dafür interessiert, kann sich an Heike Twyhues wenden, Tel. 60-220.