Capellen feiert Bernhard Wies

Gescher

Nicht „wer“, sondern „wann“ lautete gestern die spannende Frage an der Vogelstange in Tungerloh-Capellen. Einzig Bernhard Wies feuerte in der Mittagszeit – mit kurzen Pausen – Schuss um Schuss auf den Vogel aus Pappelholz. Erst fiel ein größeres Stück zu Boden, um 12.43 Uhr der Rest. „Olala, wir haben einen König“, stimmte das begeisterte Schützenvolk das obligatorische Lied an und ließ den Schützenkönig hochleben. Der kannte das Prozedere schon, denn bereits vor 25 Jahren sicherte sich der 63-Jährige die Königswürde in Capellen. Ehrensache, dass er seine damalige Königin Marianne Arends auch jetzt wieder an seine Seite holte. Als Ehrenpaare standen Dieter Arends und Renate Wies sowie Andreas und Anne Hüning beim Königsball im Rampenlicht.

Von Jürgen Schroer