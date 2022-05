Capellen feiert König Christian

„Wackelt ganz schön“, kommentierte ein Schütze das Geschehen an der Vogelstange in Capellen. Vier Minuten später hatte Vorsitzender Thomas Schültinkemper den richtigen Riecher: „Jetzt fällt er“, prophezeite er, als Christian Enxing um 12.27 Uhr an die Flinte trat. Sekunden später knallte es – und der Holzvogel fiel in mehreren Teilen zu Boden. „Olala, wie haben einen König“, skandierte das Volk, während die ersten Vereinsmitglieder „Enzo“ gratulierten und Oberst Karl-Heinz Twenter ihm die Königskette umhängte. Damit endete die wegen Corona zweimal verlängerte Amtszeit von Vorgänger Thomas Schüring nach sage und schreibe 1092 Tagen. Königin ist Ina Ening.

Nach drei Jahren endlich wieder Schützenfest: „Alle sind froh, dass die Zwangspause vorbei ist und wir wieder ohne Auflagen feiern können“, sagte Oberst Twenter, während Bernd Engbers, Christian Enxing und Jan Herbstmann die entscheidenden Schüsse auf den Vogel abgaben. Die Antonius-Schützenbrüder hatten sich vorgenommen, nahtlos an die Vor-Corona-Zeit anzuknüpfen. Und das ist offenbar gelungen: „Am Donnerstag war noch nie so viel los wie jetzt“, strahlte Schültingkemper. Nach dem Festhochamt in der Kapelle waren die Gastvereine beim Frühschoppen ungewöhnlich stark vertreten, das zwischenzeitliche Zeltausfegen war kaum möglich, weil zu viel Volk dort war, und schon beim Soundcheck der Band „Musicae“ gingen die Leute mit. Und besonders die Jugend hat im weiteren Verlauf richtig Gas gegeben.

Das setzte sich gestern nahtlos fort. Beim Antreten wurden zwölf Jungschützen per Handschlag in die St.-Antonius-Bruderschaft aufgenommen. Wenige später tummelten sich Hunderte an der Stange, um den Höhepunkt des Festes live mitzuerleben. Bürgermeisterin Anne Kortüm war zum ersten Mal bei einem Vogelschießen dabei, durfte einen Schuss abgeben und wurde als Ehrenmitglied aufgenommen. „Schön hier“, urteilte sie. Viele nutzten die Gelegenheit für eine gute Tat und spendeten für die Renovierung der Vereinsfahne – im Gegenzug durften sich die Spender einen vergoldeten Ziernagel ins Holzgewehr schlagen. Der gläserne Behälter war prall gefüllt, als der Kampf um die Königswürde in die entscheidende Phase ging. Mit dem 173. Schuss beendete „Enzo“ Enxing (45) den Wettbewerb und wurde begeistert gefeiert. Glückwünsche galten auch Königin Ina Ening. Den Thron vervollständigen die Ehrenpaare Christian Ening und Inga Enxing sowie Christian und Claudia Musholt. Damit haben gleich drei „Christians“ im ersten Nach-Corona-Jahr Vereinsgeschichte geschrieben und ließen sich beim Königsball gebührend feiern.