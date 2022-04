Check-in zum Abitur in Gescher

Gescher

„Nach den Osterferien findet in der Stadt Gescher eine Premiere statt: Schülerinnen und Schüler können vor Ort das Abitur ablegen.“ Voller Optimismus blickt Sebastian Brandherm, Leiter der gymnasialen Oberstufe an der Gesamtschule Gescher, in die nahe Zukunft. Bevor die Jahrgangsstufe 13 (Q2) sich in einigen Wochen den landesweiten Prüfungsaufgaben stellt, wurden die letzten Tage der regulären Unterrichtszeit mit den entsprechenden Riten begangen.