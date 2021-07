Da dürfen sich die Kinder freuen

Hochmoor

Schon jetzt ist die Grüne Mitte in Hochmoor ein beliebter Treffpunkt. Künftig soll es noch mehr Hochmooraner aller Altersstufen in die Dorfmitte ziehen. Dazu soll der Spielplatz deutlich aufgewertet werden. Wie das aussehen kann, das diskutierten Erste Beigeordnete Kerstin Uphues und Jochen Inkmann von der Stadt Gescher am Mittwochabend mit interessierten Eltern im Forum der Grundschule. An Ideen mangelte es nicht: „Wir werden das priorisieren müssen“, stellte Uphues fest. Vorgesehen ist, auf Basis der Eltern-Wünsche eine Entwurfsplanung zu entwickeln, die am 7. September im Bezirksausschuss Hochmoor in öffentlicher Sitzung vorgestellt wird. Mit dieser oder einer überarbeiteten Planung könne es dann in die Auschreibung gehen. Die Umsetzung erfolge „bestenfalls noch in diesem Jahr“, kündigt Kerstin Uphues an.

Von Jürgen Schroer