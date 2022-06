„Da gibt’s richtig was auf die Ohren“

Fünfte Ausgabe von „Rock im Garten“ startet am 18. Juni in Tungerloh-Pröbsting

Gescher

Viele fahren in diesem Sommer für Musikfestivals quer durch Deutschland, dabei liegt das Gute oft ganz nahe. In Gescher, auf einem Resthof in Tungerloh-Pröbsting Nr. 54, steigt am Samstag (18. 6.) „Rock im Garten“ (RiG). Zum fünften Mal heizen mehrere Bands, überwiegend aus der Region, in familiärer Atmosphäre dem Publikum ein. Einlass ist ab 15 Uhr. Bis zu 500 Zuhörer werden zugelassen und können hier bis 1 Uhr nachts feiern. Die Initiatoren Chris, Flo, Kevin, Mo, Phil und Maik hoffen auf ein tolles Event und haben zwei karitative Partner mit im Boot: die „Aktion Deutschland hilft e.V.“, die vom Krieg in der Ukraine betroffene Menschen unterstützt, und das „Spenden-Verteilzentrum Ahrtal“. Letzteres hilft den Opfern der Flutkatastrophe von 2021.

Von Jürgen Schroer