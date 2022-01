Da wird FSV-Geschichte lebendig

In diesen Tagen macht es sich Christian Lanfer gerne im Sessel am Kamin gemütlich und hat dabei packenden Lesestoff in der Hand. Kein Thriller zieht den Gescheraner in den Bann, sondern eine ganz besondere Chronik. Es geht um die Geschichte des FSV Gescher, der 2020 100 Jahre alt geworden wäre – wenn es nicht schon 2013 die Fusion zum SV Gescher gegeben hätte. Josef Pöpping, selbst lange Zeit Geschäftsführer und Vorsitzender des FSV, hat die Geschichte der Grün-Weißen penibel dokumentiert und über Jahrzehnte Chronik geführt. Aus Altersgründen hat Pöpping (81) diese Bände jetzt an den früheren FSV-Mittelfeldregisseur Christian Lanfer übergeben, der dafür sorgen will, dass sie in SV-Besitz gelangen. Bis dahin blättert er mit großer Freude in den Unterlagen: „Es ist sagenhaft, was man da so findet“, sagt der frühere FSV-Mann.

Über 60 Jahre hat Josef Pöpping (rechts) die Vereinsgeschichte des FSV Gescher in verschiedenen Funktionen geprägt und als Chronist akribisch festgehalten. Jetzt hat er seine umfangreiche Sammlung an den früheren FSV-Spieler Christian Lanfer übergeben, der begeistert darin stöbert und alle Unterlagen zur dauerhaften Aufbewahrung an den SV Gescher weiterreichen wird.

Vor mehr als 60 Jahren hat Josef Pöpping damit angefangen, alles Interessante rund um „seinen“ FSV festzuhalten. Alle Personalien im Vorstand, besonders aber das Geschehen rund um die erste Mannschaft ist dokumentiert. Aufstellungen, Torschützen, Spielergebnisse, Tabellenstände, Zeitungsausschnitte, alles hat er niedergeschrieben und einsortiert. Zuerst in schmucken Kunstlederbänden und später, als es die nicht mehr gab, in Aktenordnern. Außerhalb von Arbeit, Fußball und Karneval hat Josef Pöpping viele Stunden im Keller am Nordkamp verbracht, um diese Chronik – handschriftlich oder mit der Schreibmaschine – auf dem neuesten Stand zu halten. Besonders montags, nach den Spieltagen, widmete sich Pöpping diesem zeitintensiven Hobby. „Und wehe, wenn die Zeitung weg war, dann gab es Krach“, berichtet Ehefrau Anni schmunzelnd. Auf diese Weise sind im Laufe der Jahre zwei Schränke mit FSV-Unterlagen gefüllt worden. „Ich habe das für mich gemacht, weil ich Freude daran hatte, und für den Verein“, sagt Pöpping.

Jetzt, im Alter von knapp 82 Jahren, spiele das Gedächtnis nicht mehr so mit, sodass er sein Chronistendasein beendet habe. Christian Lanfer, der selbst viele Jahre erfolgreich in der ersten Mannschaft gespielt hat und dessen Name sehr oft in den Unterlagen auftaucht, hat die gesammelten Werke – fünf Kartons voll – vor einigen Tagen abgeholt. Und ist fasziniert: „Dass es so etwas gibt, habe ich nicht gewusst. Das ist ein Schatz“, sagt er. Nach dem ersten Stöbern habe er sich einige Bände rausgesucht, die ihn besonders interessieren. Zum Beispiel die Saison 2001/2002, als der FSV unter Trainer Peter Ellermann den Sprung in die Landesliga schaffte und sich dort drei Jahre halten konnte. Aber Lanfer erinnert sich auch daran, als Kind oder Jugendlicher im Bus zu FSV-Auswärtsspielen gefahren zu sein. „Jetzt kann ich anhand der Chronik Ergebnisse und Spielernamen von damals nachvollziehen“, freut sich der Gescheraner.

Fest steht, dass die komplette Chronik an den SV Gescher gehen soll. Erste Kontakte sind bereits geknüpft worden. Offen ist, ob die Unterlagen auf Dauer in Vereinsräumen untergebracht werden oder ins Stadtarchiv (Rathaus) wandern. „Vielleicht lässt sich das auch alles digitalisieren“, nennt Christian Lanfer eine weitere Möglichkeit. Doch vor der Weitergabe will er seinen Stammtisch – alles ehemalige FSV-Kicker – zu sich nach Hause einladen, in der Chronik blättern und in Erinnerungen schwelgen. „Das wird ein schöner Abend“, ist er sich sicher. Und Josef Pöpping strahlt: In solchen Runden, weiß er, wird FSV-Geschichte wieder lebendig.