Damit Fans nicht im Regen stehen

Trotz Nieselregen und ersten Windböen: Mit Elan schwingt Rainer Valasik den Gummihammer, damit die Platten auf der oberen Stufe plan liegen. „Muss ja fertig werden“, schmunzelt der SV-Mann. Zusammen mit Herbert Hoppe ist er in diesen Wochen täglich am Ahauser Damm, damit es mit der aktuellen Baustelle des Vereins vorangeht. In großen Teilen steht sie bereits, die 50 Meter lange Zuschauertribüne, die den Fans Schutz gegen Wind und Wetter bieten wird. Fünf Meter Ausleger Richtung Platz eins, wo sich die Wetterseite befindet, und vier Meter Dach Richtung Platz zwei sollen den gewünschten Komfort bieten. „Eine Tribüne ist absoluter Standard. Wir sind froh, dass wir dieses Projekt endlich realisieren“, sagte SV-Vorsitzender Markus Lammerding gestern beim Ortstermin.

Der Tribünenbau am Ahauser Damm schreitet voran. Rainer Valasik (l.) und Herbert Hoppe (r.) sind in diesen Wochen täglich vor Ort, um die Arbeiten zu koordinieren und selber Hand anzulegen. SV-Chef Markus Lammerding ist froh, dass dieses Projekt endlich realisiert werden kann.

Es ist kein 08/15-Modell, das am Ahauser Damm entsteht. Dafür stehen die breiten Ausleger und eine Trennwand, die im oberen Bereich gläsern ist, um optimale Sicht auf beide Plätze zu ermöglichen. Die Vorarbeiten haben bereits im vergangenen Jahr begonnen, als die bestehenden Fundamente freigelegt wurden. „Die waren viel zu klein, weil sie für eine Standardtribüne ausgelegt waren“, berichtet Hoppe. Folglich mussten die Fundamente um satte 100 Kubikmeter Beton verstärkt werden. Zusatzkosten von rund 40 000 Euro hat das verursacht. Glücklicherweise kann der SV auf Fördermittel von 60 500 Euro aus dem Programm „Moderne Sportstätten 2022“ zurückgreifen. Lammerding beziffert die Gesamtkosten mit rund 150 000 Euro. Über Sponsoren und aus Vereinsmitteln werde die fehlende Summe gedeckt. Und die Eigenleistung, die Valasik und Hoppe wie schon beim Clubheimbau erbringen, sei ohnehin unbezahlbar.

Die eigentlichen Arbeiten an der Tribüne begannen Anfang Januar mit dem Einsetzen der Hauptpfähle für das Ständerwerk. Das Auffüllen der Fläche mit Schotter und das Verlegen der oberen Platten waren weitere Arbeitsschritte. Mittlerweile sind auch Trennwand und Dach teilweise fertig, sodass die ersten Zuschauer schon am kommenden Wochenende Unterschlupf finden dürften. Bis inklusive Pflasterarbeiten alles fertig ist, dürfte es aber noch einige Wochen dauern. Anfang Mai, schätzt Hoppe. Dann werden auch 100 Sitzschalen installiert sein, die von der Bürgerstiftung Gescher gesponsert werden.

In die Tribüne integriert wird ein kleines Sprecherhäuschen. Von dort aus soll ein professioneller Sprecher die Spiele der ersten Mannschaft kommentieren. „Wir wollen Emotionen erzeugen, das ist unser Weg“, so Lammerding. Sonntags soll es nicht nur Fußballfans zum Ahauser Damm ziehen, sondern alle, besonders Familien mit Kindern. Im Idealfall möchte Lammerding sonntags 500 Leute im Sportzentrum sehen – ein ehrgeiziges Ziel für einen Bezirksligisten. Bislang kommen etwa 200 bis 300. Für Kinder habe besonders der neue Spielplatz große Anziehungskraft.

Und der Sportverein will sich weiter entwickeln. Mit Fördermitteln der Stiftung Ehrenamt soll die Geschäftsstelle in der Innenstadt komplett digitalisiert werden. Damit verbunden ist der Aufbau eines SV-Webshops. Und auch am Ahauser Damm ist mit dem Tribünenbau nicht alles abgeschlossen. Eine Glasüberdachung für den Vorplatz am Clubheim schwebt dem SV-Vorstand vor. Und mittelfristig sei hier der Bau eines dritten Kunstrasenplatzes erforderlich. Da dürfe man sich im Rathaus schon einmal Gedanken machen.