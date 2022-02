„Das ist alles richtig schön geworden“

Wann die breite Öffentlichkeit die Räume in Augenschein nehmen kann, ist noch offen. Es wird in diesem Jahr eine Einweihungsfeier und einen Tag der offenen Tür geben, aber ob das noch vor der Sommerpause klappt, hängt laut Verwaltungsspitze von der Pandemie-Entwicklung ab.

Froh sind alle Beteiligten, dass der Schulbetrieb nach den Sommerferien 2021 planmäßig an diesem Standort anlaufen konnte, auch wenn zu diesem Zeitpunkt viele Arbeiten noch nicht abgeschlossen waren. Der Aufzug ist erst Anfang Januar in Betrieb gegangen. Erst hätten sich Lieferung und Einbau verzögert, dann verschob sich auch der Termin für die TÜV-Abnahme noch einmal.

Jetzt funktioniert der Plattformlift, ausgelegt für 400 Kilogramm beziehungsweise fünf Personen, einwandfrei. Genutzt wird der Aufzug auch für das Anliefern der Essen für die OGS-Kinder, die im vergangenen Halbjahr monatelang mit Lunchpaketen versorgt worden waren. „Da möchten wir uns auch bei den Eltern bedanken, die diesen etwas holprigen Übergang mitgemacht haben“, so Erste Beigeordnete Kerstin Uphues.

Und noch immer sind Restarbeiten zu erledigen. „Der Außensockel am Gebäude muss zum Beispiel noch gestrichen werden. Aber das geht erst, wenn das Wetter wieder offen ist“, erläutert Klaus Schnieder, Leiter des Gebäudemanagements bei der Stadt Gescher.

Auch innen sei hier und da noch was zu tun. Was die Politik freuen dürfte: Der Kostenrahmen von sechs Millionen Euro werde eingehalten, das könne als gesichert angesehen werden, so Schnieder.

Darin nicht enthalten sind die Kosten für eine Aufwertung der Schulhöfe: Die Umsetzung, so Kerstin Uphues, werde wohl erst 2023 erfolgen. Das laufende Jahr werde genutzt, um in einer Arbeitsgemeinschaft Ideen zu entwickeln.

Beim Thema Digitalisierung ist die Stadt Gescher weit vorne, nicht nur in der modernisierten Pankratiusschule. „Wir haben die Mittel aus dem Digitalpakt komplett abgerufen“, so Bürgermeisterin Anne Kortüm. Das hätten längst nicht alle Kommunen geschafft. Sämtliche Klassenräume an den beiden Grundschulen und auch an der Gesamtschule sind mittlerweile mit digitalen Tafeln ausgestattet.

Und auch bei der Luftqualität gibt es technische Helfer: Zumindest sämtliche Klassenzimmer in den örtlichen Grundschulen sind mit sogenannten CO2-Ampeln ausgestattet worden. Die springen auf Gelb, wenn gelüftet werden muss. Und bei Rot wird es dafür allerhöchste Zeit…