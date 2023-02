„Das ist ein echter Kindertraum“, sagt Karina Kloster und deutet auf das kleine und große Dorf in der Grünen Mitte. So unterteilt sich der neue Spielplatz, der nach erfolgreicher TÜV-Abnahme gestern bei strahlendem Sonnenschein freigegeben worden ist. Verschiedene Geräte aus Naturholz laden hier zum Klettern, Balancieren, Springen und Ausprobieren ein. Auch Bürgermeisterin Anne Kortüm und Erste Beigeordnete Kerstin Uphues zeigten sich mit dem Ergebnis zufrieden: „Das ist toll geworden“, meinten sie bei der Besichtigung, nachdem die Bauzäune zur Seite geräumt worden waren. Insgesamt 156 000 Euro hat der Spielplatz inklusive Fallschutz gekostet, hinzu kommen 36 000 Euro für Umfeld- und Tiefbaumaßnahmen. Die offizielle Einweihung ist für Samstag (11. 3.) vorgesehen.

Hintergrund des Projekts ist das vom Rat beschlossene Spielplatzkonzept. Die Kernidee ist, weniger 08/15-Spielplätze im Stadtgebiet anzubieten, aber dafür attraktivere Anlagen zu schaffen. Nach dem Stadtpark ist das jetzt auch in Hochmoor geglückt: Nachdem im Jahr 2021 unter Beteiligung der Bürgerschaft geplant und die politischen Beschlüsse gefasst wurden, erfolgte im vergangenen Jahr die Ausschreibung. Die gestaltete sich aufgrund der Krisen und Preissteigerungen schwierig. „Wir mussten die Ausschreibefrist zweimal verlängern und haben nur vier Angebote bekommen“, berichtet Jochen Inkmann, der im Rathaus für die Koordination des Projektes verantwortlich war. Im April 2022 wurde der Auftrag an die Firma Kompan vergeben, die im Herbst mit dem Aufbau begann. Umfeldarbeiten, Zaunbau und TÜV-Abnahme haben sich hingezogen, bis gestern die Freigabe erfolgen konnte. Als Erster eroberte der kleine Jesse (2) das „Spiel-Dorf“.

Hier gibt es alles, was Kinderherzen höher schlagen lässt, vom Bodentrampolin bis zum Kletterhaus mit Rutsche. Das Konzept sieht zwei Spiel-Dörfer mit behindertengerechten Zugängen und zentralem Aufenthaltsbereich vor. Im „kleinen“ Dorf sollen sich die Zwei- bis Fünfjährigen tummeln, das „große“ Dorf ist für die Sechs- bis 15-Jährigen gedacht. Erhalten geblieben ist der Sandkasten für die Kleinsten, der einen Sonnenschutz bekommen hat. Auch andere ältere Spielgeräte wie Nestschaukel, Rutsche oder Teller sind in die neue Anlage integriert worden. Zwei Tisch-Bank-Kombinationen, die von der Elterninitiative Hochmoor in Verbindung mit Heimatverein und Kolping gesponsert worden sind, runden das Gesamtensemble ab. Kerstin Uphues freut sich, dass sich viele Hochmooraner mit ihren Ideen eingebracht haben: „Wir sind dankbar für die vielen Anregungen, die Eltern, Kinder und Jugendliche für den Spielplatz hatten. So ist es uns gelungen, die Grüne Mitte so zu gestalten, dass sie den Wünschen der Zielgruppen entspricht.“

0 Offiziell eröffnet und eingesegnet wird der Spielplatz am Samstag (11. 3.) ab 15 Uhr. Geboten wird ein buntes Rahmenprogramm, bei dem sich auch Familien aus Hochmoor wieder einbringen. Alle Interessierten sind dazu eingeladen.