Gerne angenommen hat die Bevölkerung das Impfangebot in der Dermatologisch-Phlebologischen Praxis Dr. med. Thomas Heisterkamp. Zum Start am gestrigen Freitag erschienen zahlreiche Menschen zur Schutzimpfung gegen das Coronavirus. Die meisten erhielten den Piks zum dritten Mal, waren also zur sogenannten Booster-Impfung gekommen.

Bereits vor dem offiziellen Start der Aktion hatten sich die Impfwilligen vor dem Eingang zur Praxis an der Bahnhofstraße geduldig und mit Maske in eine Warteschlange eingereiht. Drinnen hatte das Team mit Dr. Thomas Heisterkamp, dessen Sohn, dem angehenden Dermatologen Konrad Heisterkamp, sowie Dorette Durstewitz-Knierim und Julianus Kusdian, Fachärzte für Anästhesiologie, sowie medizinischen Fachangestellten und Krankenschwestern alles für einen reibungslosen Ablauf vorbereitet.

Der Senior Werner Keuenhof hatte das Privileg, als erster geimpft werden zu dürfen. „Ich wohne direkt in der Nachbarschaft und konnte zu Fuß in die Praxis kommen“, zeigte er sich begeistert. Wie am Schnürchen verliefen die Impfungen, und immer hatten sowohl die Mitglieder des Impfteams als auch die Impfwilligen selbst in angenehmer Atmosphäre ein freundliches Wort auf den Lippen. Zwölf Impfkabinen waren geschaffen worden, um einem möglichen Andrang gerecht zu werden.

„Das ist ein guter Tag“, freute sich Stefan Theßeling, der mit etlichen weiteren Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr zur Booster-Impfung gekommen war. „Alles ist wunderbar vorbereitet“, freute er sich und sprach den Mitgliedern des Impfteams ein dickes Lob aus. Sein Impfzertifikat sei direkt eingescannt worden.

Während manche Mitglieder der Feuerwehr sich impfen ließen, traten einige Kameraden von ihnen unter Leitung von Stadtbrandinspektor Christian Nolte ihren ehrenamtlichen Dienst an, um den Impfwilligen den Weg zu Parkplätzen zu weisen, nach den notwendigen Unterlagen zu fragen und die Betreuung im geheizten Zelt sicherzustellen, in dem die Menschen nach der Impfung aus Sicherheitsgründen noch eine Viertelstunde warten sollten.

Ralf Blommel, ebenfalls Mitglied der Feuerwehr und nebenberuflich als Hausmeister der Praxis Dr. Heisterkamp tätig, stellte sich auch in den Dienst der guten Sache. Dazu gehörte auch, die Wartefläche vor der Praxis auszuleuchten.

„Das ist eine tolle Aktion“, freute sich Andrea Peters aus Gescher, die die Wartezeit gerne in Kauf nahm, um ihren dritten Piks zu bekommen. Hendrik Tiedeken war aus Holtwick angereist, um sich ein drittes Mal impfen zu lassen. Der junge Mann berichtete, dass er beim Hausarzt erst im März eine Corona-Schutzimpfung erhalten hätte. Weil seit seiner zweiten Impfung bereits fünf Monate verstrichen seien, habe er die Chance in Gescher ergriffen. „Das war mir sehr wichtig“, sagte er. Immer wieder kam es auch vor, dass Autofahrer, die die Bahnhofstraße, eine Haupteinfallstraße von Gescher, befuhren, entweder anerkennend hupten, den Daumen nach oben zeigten oder den Impflingen zuwinkten. Manche von diesen entschieden sich ganz spontan, sich auch geduldig in die Warteschlange einzureihen.

Die Impfaktion in der Praxis Dr. Thomas Heisterkamp wird am heutigen Samstag (11. 12.) fortgesetzt. Alle Impfwilligen können von 8 bis 13 Uhr ohne Voranmeldung zur Praxis kommen. Das Team freut sich auf zahlreiche Interessenten, heißt es.