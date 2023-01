(sk). Sorgen um die Sternsinger wie andernorts braucht man sich in der Glockenstadt vorerst nicht zu machen. So viele Jungen und Mädchen, die mitgemacht haben, „hatten wir noch nie“, freut sich das Orga-Team. 267 Jungen und Mädchen, als Könige verkleidet, zogen am Samstag los, um den christlichen Segen in die Häuser zu tragen.

Der Altarraum der Pfarrkirche mochte die große Zahl der Sternsinger kaum fassen. „Das ist ein wunderbares Bild“, meinte Pfarrer Wenning im Aussendungsgottesdienst. Von einem Mangel an Sternsingern sei man in Gescher weit entfernt. Ganz im Gegenteil, so Sabine Lütjann: Einige Mütter und Großmütter hätten sich in der Adventszeit noch an die Nähmaschinen begeben, um die kleinen Könige mit bunten Gewändern ausstaffieren zu können. „Wir waren wirklich in Not, alle 67 Gruppen mit Gewändern zu versorgen“, sagte sie. Dank sprach sie den Eltern aus, die ihre Kinder zu dieser Aktion motivierten und ihnen zeigten, dass es sich lohnt, sich für Mitmenschen einzusetzen. Ein dickes Lob zollte sie auch den Kindern: „Ohne euch wäre die alljährliche Sternsingeraktion gar nicht möglich“, sagte sie und erntete spontanen Applaus.

Und so zogen 267 kleine Könige in festlichen Gewändern durch die Stadt. In den Häusern wurden die Sternsinger meist freundlich empfangen. Nach der Coronazeit warteten viele förmlich auf diesen königlichen Besuch. *20+C+M+B+23* (Christus mansionem benedicat, das heißt Christus segne dieses Haus) – diesen Segenswunsch schrieben sie auf Wunsch an die Türen der Häuser. Mittlerweile zum 7. Mal dabei sind Jarne Möllers, Timo Gohsen, Marius Benning und David Lütjann. Für sie sei es selbstverständlich, sich für Kinder einzusetzen, äußerten sie sich.

Im Fokus der diesjährigen Sternsingeraktion steht Indonesien. Unter dem Motto „Kinder stärken – Kinder schützen“ sollen die Spenden helfen, den Kinderschutz in vielen Bereichen zu verbessern. In Gescher hat ein zwölfköpfiges Orga-Team, das bereits im Herbst mit den Vorbereitungen begonnen hatte, diese großartige Aktion ermöglicht.

Es wird darum gebeten, die gewaschenen Gewänder am kommenden Samstag (14. 1.) zwischen 10 und 11 Uhr im Haus der Begegnung wieder abzugeben, damit auch im kommenden Jahr die festlich gekleideten Sternsinger den Segen in die Häuser tragen können.