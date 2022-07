Das „Tischlein“ stößt an Grenzen

Auch weit nach 16 Uhr ebbt die Schlange in der Töpferstraße in Stadtlohn nicht ab. Beim „Tischlein deck dich“ ist Hochbetrieb. Zügig verpacken die Bedürftigen die ausgehändigten Lebensmittel in ihren mitgebrachten Tüten und Taschen.

Maria Rensmann (li.) und Juliane Rehkamp blicken mit Sorge auf die Menge an Lebensmittelspenden, die dem Tischlein im benachbarten Stadtlohn derzeit zur Verfügung stehen. Im Hintergrund findet die Ausgabe der Warenkörbe an die Bedürftigen statt.

Das Team um Juliane Rehkamp hat alle Hände voll zu tun, die vorgepackten Kisten an der Ausgabe auszuhändigen. Es ist ein bisschen wie Akkordarbeit. Für den guten Zweck. Dabei schwingen allerdings auch Sorgen mit. Corona-Pandemie und Ukraine-Flüchtlinge sind für die „Tafel für Stadtlohn“ Herausforderungen. Anders gesagt: Das Tischlein mit seinen ehrenamtlichen Helfern blickt mit Sorge auf die Lebensmittelversorgung.

Auch, weil das Tischlein, das von der katholischen Pfarrgemeinde St. Otger, der evangelischen Kirchengemeinde sowie dem DRK-Ortsverein getragen wird, nicht im Tafelverband ist.

„Wir kooperieren leider nur mit den örtlichen K + K-Märkten“, erläutert Rehkamp. Zuzüglich der umliegenden Bäckereien. Anders als etwa die Tafel aus Gescher, die mit den übrigen Verbrauchermärkten in Stadtlohn zusammenarbeitet. Heißt: Jene Lebensmittel, die dort übrigbleiben, gehen nicht ans Tischlein, sondern nach Gescher. Anklagen möchte Juliane Rehkamp niemanden, das sei nicht zielführend. Vielmehr möchte sie im Namen aller Ehrenamtler – das sind immerhin um die 40 beim Tischlein – auf die Situation aufmerksam machen.

Zu den Hintergründen, warum das Tischlein nicht im Tafelverband ist, möchte Rehkamp im Detail nicht sprechen. Nur so viel: Es seien einige Dinge in der Vergangenheit passiert, die die Situation nicht einfacher gemacht hätten. Bis heute. Dabei geht es auch um den sogenannten Gebietsschutz nach den Tafelgrundsätzen NRW. Will heißen: Eine offizielle Aufnahme in den Tafelverband ist für das Tischlein nur möglich, wenn umliegende Tafeln zustimmen. Dies steht laut Rehkamp mit Blick nach Gescher aber bis heute aus.

Dass dem so ist, bestätigt die zweite Vorsitzende Christa Sibbing der Tafel Gescher auf Nachfrage. Man habe der Aufnahme aus guten Gründen nicht zugestimmt. Für den Bestandsschutz einer Tafel sei ein Radius von 15 bis 20 Kilometer notwendig. Stadtlohn liege in Bezug auf Gescher also zu nah dran. Somit wäre auch in Südlohn die Gründung einer Tafel mit Verbandsaufnahme nicht möglich, wie Sibbing erklärt: „Wir sind voll im Kreis Borken, es geht einfach nichts mehr.“

Die Kooperation mit Aldi und Lidl habe man auch nicht in Gescher eingestielt, sondern sei über den Tafelverband in Berlin gelaufen. Und die zweite Vorsitzende weist daraufhin, dass wöchentlich rund 60 Familien aus Stadtlohn das Angebot der Tafel Gescher nutzen würden.

Keine Lebensmittelspenden im Überfluss bei steigender Nachfrage sind jedoch keine ideale Situation. Also was tun? Um zum Beispiel auch die 10 000 bis 12 000 Euro Betriebskosten pro Jahr decken zu können, hat das Tischlein bereits die Stadt Stadtlohn um finanzielle Unterstützung gebeten. Günter Wewers, Erster Beigeordneter, bestätigt das auf Anfrage: „Ja, der entsprechende Antrag ist eingegangen.“ Dieser werde aktuell geprüft, mit Zahlen unterlegt und soll dann Mitte August im Haupt- und Finanzausschuss beraten werden.

Dass in Zeiten von Preisexplosionen und schwacher Konjunktur der Personenkreis jener, die auf Lebensmittelspenden angewiesen sind, drastisch größer geworden ist, unterstreicht auch Petra Jung. Sie ist Pressereferentin des Tafelverbandes NRW. „Die Lebensmittelmärkte setzen den Rotstift an und die Preissteigerungen treiben immer mehr Menschen in die Not. Es ist derzeit eine echte Herausforderung.“ Vor allem frisches Obst und Gemüse seien ein rares Gut.

Unabhängig davon, dass das Tischlein (bisher) nicht im Tafelverband ist, zeigt sich auch in Stadtlohn: Das Spendenkommen kann nicht immer 1:1 Schritt halten mit dem Bedarf. „Wir freuen uns über jede Spende“, macht Rehkamp deutlich. Egal, ob es eine Geldspende oder aber ein Korb Äpfel ist. Auch Landwirte und Hobby-Anbauer könnten jederzeit gerne helfen.