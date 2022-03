Bei der Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder geben Stadt, Kirchengemeinde und Kreis weiterhin Gas. Parallel zum Bau des Marien-Kindergartens mit fünf Gruppen an der Riete entsteht an der Armlandstraße ein neues Betreuungsangebot für U3-Kinder. Im Erdgeschoss des früheren Hense-Hauses werden zwei Gruppen nur für Kinder im Alter von ein bis drei Jahren eingerichtet. Die 300 Quadratmeter große Fläche wird für rund 240 000 Euro umgebaut, sobald der Babykorb (wie berichtet) ausgezogen ist. „Das wird schick und kuschelig“, ist Erste Beigeordnete Kerstin Uphues überzeugt. Ab August 2022 sollen die Kleinen hier betreut werden. Bei Eltern von U3-Kindern, hat Verbundleiterin Inge Schnieder in ersten Gesprächen festgestellt, ist das Interesse an diesem neuen Angebot groß. „Wir sind dankbar für diese Lösung“, sagte Markus Grotendorst vom Kreisjugendamt. Mit den beiden Baumaßnahmen Riete und Armlandstraße sei der Betreuungsbedarf in Gescher für das Kindergartenjahr 2022/2023 nach jetzigem Stand gedeckt.

Schon jetzt wird ein Teil der Räume an der Armlandstraße für die Kinderbetreuung genutzt. Hier sind die „Krabbelkäfer“ untergebracht, 20 U3-Kinder in zwei Gruppen. Sie gehören zum Marien-Kindergarten und ziehen im Sommer mit in den Neubau an der Riete. Damit endet ein Provisorium – an dieser Stelle soll nun mit entsprechendem Aufwand ein dauerhafter U3-Standort hergerichtet werden. „Als die Bedarfslage klar war, haben wir mit den möglichen Trägern in Gescher gesprochen und letztlich diese Lösung gefunden“, erläuterte Kerstin Uphues beim Ortstermin. Träger für das neue Angebot ist die katholische Kirchengemeinde. „Das Bistum ist uns dabei sehr entgegengekommen“, freut sich Pfarrer Hendrik Wenning. Und Bürgermeisterin Anne Kortüm betont, dass es sich hier um eine Langfristlösung handelt: Das neue Betreuungsangebot in den angemieteten Räumen sei auf 15 Jahre angelegt.

Bei Raumangebot und Ausstattung wird die neue „Mini-Kita“ alle Standards eines modernen Kindergarten erfüllen, versprechen die Beteiligten. Auch eine eigene Außenspielfläche, die noch etwas „aufgehübscht“ wird, gibt es hinter dem Gebäude. Mit Blick auf die Umbaukosten hofft die Stadt auf Fördermittel vom Land – ein entsprechender Antrag wird über das Kreisjugendamt auf den Weg gebracht. Die Sommerzeit soll für die Bauarbeiten genutzt werden. Sollte nicht alles zum 1. August fertig sein, „werden wir trotzdem die Betreuung sicherstellen können“, sagt Inge Schnieder. Sie leitet den Verbund der katholischen Kindergärten (St. Pankratius, St. Marien, Maria Goretti und Ludgerus) und kann sich gut vorstellen, dass eine reine U3-Betreuung für Kinder und Eltern in Gescher attraktiv ist. Allerdings ist der U3-Standort selbstständig und nicht Teil des benachbarten Pankratius-Kindergartens. Wenn die Kinder als Dreijährige in eine klassische Kita wechseln, müssen sie sich dafür neu anmelden. „Die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, ist aber sehr groß“, sagt Pfarrer Wenning und verweist auf die Möglichkeiten des Verbundes. Wie die „Mini-Kita“ an der Armlandstraße heißen wird, ist noch offen.