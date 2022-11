Das Ziel stets fest im Blick

Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) für Hochmoor: Weitere Veranstaltung am Donnerstag

Vertreter des Büros planinvent (Münster) und Projektpaten stellten bei der Projektmesse vor, was im bisherigen DIEK-Prozess erarbeitet worden ist.

In zahlreichen Veranstaltungen haben die Bürger deutlich gemacht, in welche Richtung die zukünftige Entwicklung ihres Dorfes gehen soll. In einer gelungenen und sehr gut besuchten Projektmesse, die Ende Oktober im Forum der Grundschule stattfand, wurden diese Projektideen - teils von Projektpaten und teils vom Planungsbüro planinvent - dem gesamten Dorf vorgestellt.

Auf diese Weise habe man eine gute Mischung aus kurzfristigen und langfristigen Projektideen für Hochmoor sammeln können, heißt es von Seiten der Stadt Gescher. Die Idee von einem Garten Eden kam auf. Auch der Wunsch nach einem Dorfladen wurde geäußert. Treffpunkte für Jugendliche tragen aus Sicht der Hochmooraner ebenfalls zu mehr Lebensqualität bei. Darüber hinaus wurde eine Dorf-App angeregt. Gemeinsam diskutierten die Teilnehmenden der Veranstaltungen rund um das DIEK auch über die Gestaltung des Straßenraumes. Auch neue Ideen wurden während der Projektmesse eingebracht und neue Paten gefunden.

Alle Hochmooraner sind am kommenden Donnerstag (10. 11.) zu einer weiteren Veranstaltung im Rahmen des DIEK eingeladen. Beginn ist um 19 Uhr in der Gaststätte „Haus Wübbeling“. Dabei soll es vor allem darum gehen, die bisherigen Ergebnisse zu verstetigen. Für die Projektpaten sowie alle weiteren DIEK-Interessierten sollen die bisherigen Ergebnisse präsentiert werden. Außerdem soll geklärt werden, wie es künftig mit der Dorfentwicklung in Hochmoor weiter gehen kann.

Manche Projekte werden sich schnell realisieren lassen und ihre positiven Auswirkungen auf das Dorfleben entfalten, wie die Stadt mitteilt. Andere werden einen längeren Zeitraum für die Umsetzung benötigen. Für eine erfolgreiche Verstetigung werde weiterhin eine starke Dorfgemeinschaft - zum Beispiel in Form einer Koordinierungsgruppe - notwendig sein. Diese Gruppe soll dann die entwickelten Projektideen weiter konkretisieren und auch vorantreiben. Über diese und weitere Hinweise der Verstetigung sowie mögliche Förderoptionen soll in dieser Veranstaltung informiert werden. Alle sind dazu eingeladen.

Am 13. Dezember dieses Jahres werden die bisherigen Ergebnisse dem Bezirksausschuss der Stadt Gescher vorgelegt.