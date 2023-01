„Dauerlösung mit Top-Standard“

In Gescher entsteht ein neues Angebot der Kinderbetreuung. Dort, wo in der Vergangenheit übergangsweise die „Krabbelkäfer“ des Marien-Kindergartens und der Babykorb untergebracht waren, laufen die Bauarbeiten für eine neue U3-Kita. Im ehemaligen Hense-Haus an der Armlandstraße werden künftig zwanzig Kinder im Alter von zehn Monaten bis zum dritten Lebensjahr betreut. „Das ist eine Dauerlösung mit einem erstklassigen Standard“, versichert Erste Beigeordnete Kerstin Uphues und freut sich, dass die katholische Kirchengemeinde auch hier als Träger zur Verfügung steht. Für 15 Jahre sind die Räume angemietet, die voraussichtlich im April bezogen werden können.

U3-Kinder ziehen im April in die neue Kita St. Franziskus an der Armlandstraße

Offiziell gibt es die neue Kita St. Franziskus, die über die benachbarte Kita St. Pankratius verwaltet wird, bereits seit dem 1. August 2022. Bis zur Fertigstellung der neuen Räume sind die Kleinen noch im ehemaligen Marien-Kindergarten an der Twente untergebracht. An der Armlandstraße haben die Handwerker bereits ganze Arbeit geleistet. Die Trockenbauer sind weitgehend durch, Maler und Tischler sind in den kommenden Wochen am Zug. „Alles wird auf die U3-Nutzung ausgerichtet, natürlich auch die Sanitäranlagen und die Möbel“, sagt Thomas Vestrick von der Zentralrendantur. Das Raumprogramm umfasst auch Schlaf- und Wickelräume, denn es sind Babys und Kleinkinder, die hier bis zu 45 Stunden pro Woche – je nach gebuchtem Kontingent – betreut werden. „Einige werden hier das Laufen lernen“, schmunzelt Inge Schnieder, die Verbundleiterin der katholischen Kindergärten.

Inklusive Fördermittel kosten der Umbau der Räume und die Einrichtung gut 300 000 Euro, von denen die Stadt Gescher den Hauptanteil trägt. Dieser Kostenrahmen werde eingehalten, hieß es beim gestrigen Termin. Natürlich bekommt die „Mini-Kita“ ein eigenes Außenspielgelände. „Mit Aha-Effekt“, verspricht Architekt Reinhold Eversmann. Hinter dem Gebäude entsteht ein Spielplatz mit allem, was Kleinkinder sich wünschen: Sandspielbereich, Bobbycar-strecke, Spielhaus, Nestschaukel, Torstange und Wasserspielbereich. „Ein solcher Außenbereich in dieser städtischen Lage, das ist schon toll“, freut sich Eversmann. Auch das Spielgelände soll fertig sein, wenn die Kinder im April einziehen. Der Haupteingang der Kita St. Franziskus befindet sich zur Armlandstraße hin.

Nach dem dritten Lebensjahr wechseln die Kinder in eine andere Kita. Das kann die benachbarte Pankratius-Kita sein oder – je nach Elternwunsch und Platz – eine andere Tagesstätte im katholischen Verbund.